Под Лос-Анжелесом неизвестный открыл стрельбу, погибли 9 человек

В городе Монтерей-Парк в штате Калифорния в ночь с субботы на воскресенье вооружённый неизвестный открыл стрельбу. В это время на улицах множество людей праздновали наступление Нового года по китайскому календарю. Как сообщает полиция, были убиты девять человек. Задержан ли стрелявший, пока неизвестно.

Монтерей-Парк - пригород Лос-Анжелеса. 65 процентов населения города - выходцы из Китая и Юго-Восточной Азии. На празднование китайского Нового года, которое длится несколько дней, собрались несколько тысяч человек. Традиционная часть праздника - запуск фейерверков, поэтому, по сообщениям очевидцев, они не сразу смогли отличить звуки выстрелов от звуков запущенных петард.

Информация о пострадавших уточняется.