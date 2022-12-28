Тимур Бекмансуров, убивший 6 человек в Перми, получил пожизненный срок

Бывший студент Тимур Бекмансуров, признанный судом виновным в убийстве шести человек в Пермском государственном университете, приговорён к пожизненному заключению.

Приговор вынес в среду Пермский краевой суд. Он признал Бекмансурова виновным по всем пунктам обвинения - об убийстве шести и покушении на убийство 59 человек, повреждении имущества и посягательстве на жизнь полицейского. Пожизненного заключения для него требовало гособвинение.

Бекмансуров, которому тогда было 18 лет и который учился на первом курсе юридического факультета, открыл стрельбу в одном из корпусов университета 20 сентября 2021 года. Сам Бекмансуров был тяжело ранен при задержании полицией, ему ампутировали ногу.

На суде он признал вину, однако не объяснил свои мотивы и от дачи показаний отказался. В последнем слове Бекмансуров сказал, что раскаивается в содеянном и обязуется возместить ущерб. Он также попросил не приговаривать его к пожизненному заключению.

Стрельба в Перми стала одним из нескольких подобных случаев за последнее время. В том же 2021 году в результате стрелбы в гимназии в Казани были убиты 9 человек.