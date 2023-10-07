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Под Москвой сбили беспилотник – о пострадавших не сообщается

Рано утром над Московской областью уничтожили беспилотник, сообщили Минобороны России и мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Истринском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – написал Собянин.

Минобороны России отметило, что дрон запустила Украина. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

  • На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы.
  • Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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