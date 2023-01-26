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Под Петербургом убрали мемориал финским солдатам

Финские солдаты во время советско-финской войны 1939-1940 годов

В Приморске Ленинградской области демонтировали памятник финским солдатам, погибшим во времена советско-финской и Второй мировой войн. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

Формально мемориал убрали во исполнение решения суда. В сентябре 2022 года суд постановил, что каменное надгробие и именные таблички являются "самовольным сооружением". При этом компания, которая занималась монтажом памятника в 2019 году, сообщила, что мемориал был установлен со всеми разрешениями местных властей. Компания также подтвердила, что полностью демонтировала памятник в соответствии с решением суда.

На центральном камне мемориала было написано "Павшим в войне жителям Койвисто 1939-1944" на финском и русском языках. На остальных плитах – 102 имени уроженцев города, погибших в годы советско-финской и Второй мировых войн.

Койвисто – финское название Приморска до 1948 года. Город был присоединён к СССР в 1940 году по результатам советско-финской войны. С 1941 по 1944 год город занимали финские войска – Финляндия, присоединившись к нацистскому блоку, надеялась вернуть утраченные земли.

Газета отмечает, что мемориал был снесён после визита президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург в годовщину прорыва блокады Ленинграда, где он "высоко оценил решения, вынесенные российскими судами осенью прошлого года, согласно которым блокада Ленинграда была геноцидом и что в ней, в том числе виновата финская армия".

  • МИД России резко критикует и считает недружественным снос памятников времён СССР в странах Европы, где их также признают символами советской оккупации.

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