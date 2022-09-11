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В Петербурге полиция пришла в феминистское кафе "Нормальное место"

Художница и активистка Катрин Ненашева

В Санкт-Петербурге полиция пришла в феминистское кафе "Нормальное место". Как сообщает SOTA, причиной визита полиции стал "сигнал" от активиста Тимура Булатова, который уже много лет занимается борьбой против ЛГБТ-сообщества в России. По мнению Булатова, в кафе собирались лесбиянки и происходила "пропаганда ЛГБТ". Полиция задержала несовершеннолетнюю девушку.

По информации "ОВД-Инфо", девушку доставили в отделение полиции. С ней в участок поехала гражданская активистка и художница Катрин Ненашева. В полиции у девушки взяли объяснения и отпустили после полуночи.

В день визита полиции в кафе "Нормальное место" должна была проходить встреча с психотерапевтами, приуроченная к 10 сентября - всемирному дню профилактики суицидов.

  • "Нормальное место" - кафе для женщин, основанное феминистскими активистками. Несмотря на то, что часть основательниц принадлежит к ЛГБТ-сообществу, и мероприятия кафе периодически затрагивают связанные с ним темы, "Нормальное место" позиционирует себя в первую очередь как безопасное пространство для всех женщин, независимо от их сексуальной ориентации.

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