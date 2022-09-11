В Петербурге полиция пришла в феминистское кафе "Нормальное место"

В Санкт-Петербурге полиция пришла в феминистское кафе "Нормальное место". Как сообщает SOTA, причиной визита полиции стал "сигнал" от активиста Тимура Булатова, который уже много лет занимается борьбой против ЛГБТ-сообщества в России. По мнению Булатова, в кафе собирались лесбиянки и происходила "пропаганда ЛГБТ". Полиция задержала несовершеннолетнюю девушку.

По информации "ОВД-Инфо", девушку доставили в отделение полиции. С ней в участок поехала гражданская активистка и художница Катрин Ненашева. В полиции у девушки взяли объяснения и отпустили после полуночи.

В день визита полиции в кафе "Нормальное место" должна была проходить встреча с психотерапевтами, приуроченная к 10 сентября - всемирному дню профилактики суицидов.