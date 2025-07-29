Под удар в Запорожской области попала исправительная колония. 16 погибших

В Запорожской области в результате российской атаки в ночь на 29 июля погибли 16 человек, 35 - получили ранения. Об этом сообщил в телеграм-канале глава военной администрации региона Иван Фёдоров. По его сведениям, под удар попала, в том числе, исправительная колония.

Фёдоров отметил, что ночью россияне восемь раз обстреляли Запорожский район. По предварительным сведениям, были использованы авиационные бомбы. Разрушены помещения пенитенциарного учреждения, повреждены ближайшие к нему частные дома. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава местной администрации.

Россия удар по Запорожской области не комментировала.

В утренней сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что в ночь на вторник российские военные атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 37 беспилотниками, в том числе ударными. Большинство БПЛА удалось обезвредить. Зафиксировано попадание пяти дронов и двух ракет в трёх местах, а также падение обломков, отмечается в сводке.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о ночном ракетном ударе по городу Каменское. "Частично разрушено неэксплуатируемое трехэтажное здание. Рядом - поврежденные медучреждения: родильное и отделение городской больницы", - написал Лысак в соцсетях. По его информации, два человека погибли, ещё пятеро были ранены. Две женщины в тяжёлом состоянии. Одна из них беременная. Трое пострадавших в состоянии средней тяжести.