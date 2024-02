Под влиянием российской пропаганды. Гомофобия в Казахстане

В Казахстане заблокировали сайт Selftanu.kz для квир-подростков, созданный на казахском и русском языках. Он смог просуществовать около месяца, собрав немало положительных отзывов от тинейджеров и их родителей. Авторы нового просветительского ресурса, предназначенного для помощи ЛГБТК-молодежи и их близким, получили множество угроз, в том числе и от российских гомофобов. Один из основателей Selftanu, ведущий подкаста "Квирный сквирт", автор документального фильма о жизни ЛГБТК-людей в Казахстане "Квир по-казахски" и активист Мутали Москеу рассказал Радио Свобода о влиянии российской гомофобии на общество Казахстана.

– В создании сайта Selftanu.kz принимала участие известная российская просветительница Саша Казанцева. Этот проект в большей степени казахстанский или международный?

– Мы задумали его как международный проект, единственный в своем роде на постсоветском пространстве. Законодательство Казахстане, где нет гомофобных статей, дало нам такую возможность. В России, Узбекистане и Кыргызстане подобный проект не смог бы появиться. Мы продвигали наш сайт через Россию, потому что тексты написаны в том числе на русском языке, и одной из создателей сайта стала Саша Казанцева. Все же тексты для этого сайта мы писали с учётом того, что в первую очередь их будут читать казахстанцы:ки. На сайте много информации о различных сервисах и организациях, помогающих ЛГБТ-людям, живущим в нашей стране. В создании контента принимали участие другие авторы, психологи, научные работники, люди с медицинским образованием. Мы планировали развивать и адаптировать наш проект для разных других стран. Я не помню аналогов нашему сайту в казнете, рунете или информационном пространстве стран бывшего СССР.

– Почему вы решили, что такой сайт будет нужен подросткам Казахстана?

– ЛГБТК-люди в целом уязвимы, а подростки – еще более уязвимая группа. По данным международных исследований, ЛГБТК-подростки в шесть раз сильнее подвержены депрессии, тревожным расстройствам и ПТСР, чем их цисгендерные гетеросексуальные сверстники. Несовершеннолетние квиры чаще страдают от психологического и физического насилия. В таком возрасте многие из них не до конца понимают, что с ними происходит. Я сам не знал долгое время, где можно найти информацию, способную помочь мне разобраться в себе. Я хорошо помню, как находился в постоянном страхе, потому что был вынужден скрывать какую-то часть себя. Мне было сложно найти объяснения тому, что со мной происходит. Из всех фильмов об ЛГБТК-людях я видел только "Горбатую гору" – травматичный фильм об отношениях между геями, с которыми мне совсем не хотелось себя идентифицировать.

Я знал о своей ориентации лет с 11-ти. Помню, как почувствовал влечение к герою из фильма "Счастливое число Слевина", на который пошел с тетей. Но обсудить мне это было не с кем. Информационный фон во времена моего подросткового возраста создавал негативный настрой по отношению к ЛГБТ-людям. Сериалы и фильмы с ЛГБТК-героями я начал смотреть ближе к старшим классам школы. Тогда появилось движение Me Too. Оно в целом было направлено на защиту женщин от разного рода насилия со стороны мужчин. Вокруг Me Too образовалось много информации о разных видах сексуальной ориентации и гендерной идентичности. К сожалению, и сейчас в большинстве случаев подростки зависят от взрослых, которые с трудом разбираются в вопросах гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Нам захотелось, чтобы современным ЛГБТК-подросткам жилось чуть легче, чем нам самим в их годы. По этим причинам мы посчитали важным собрать нужную для ЛГБТК-подростков информацию в одном месте. И мы выбрали бережный, поддерживающий, заботливый тон для написания материалов сайта. На сайте есть разделы для учителей и родителей подростков. Основная целевая аудитория нашего сайта – тинейджеры, но там очень много материалов, которые будут полезны людям любого возраста, гендерной идентичности и сексуальной ориентации. Потому что мы живём в одном обществе и нам всем нужно друг с другом взаимодействовать.

Например, на сайте есть информация, как учителю лучше вести себя, если его ученика:цу буллят из-за ориентации. Не секрет, что в таких случаях педагоги часто не заступаются за детей и даже присоединяются к травле. Мы год работали над этим сайтом, очень много сил и времени в него вложили.

– Какие отзывы о сайте вы получили за месяц его работы?

– Очень много людей написали нам слова благодарности. Я не ожидал, что Selftanu.kz так тепло примут. Аудитории понравились и содержание и иллюстрации. Взрослые ЛГБТК-люди писали нам, что если бы в подростковые годы такой сайт, то он вытащил бы их из депрессии. Нам написали родители, что они отправили своим детям ссылку на этот сайт. В целом мы получили огромную обратную связь и выполнили годовой KPI за три дня. К сожалению, хейта в наш адрес тоже было много. Против нас организацией “Сенімен Болашақ” была написана петиция – ее подписало около 4000 человек. Сайт подвергли DDoS атаке. На российских сайтах противников гендерного равноправия обсуждали, как организовать такую атаку на нас. Мы вовремя это заметили и смогли принять меры. После презентации сайта мы получали угрозы, в том числе и от российских ультраправых. Нам обещали натравить на нас радикальных мусульман. Писали совсем дичь: мол, надо, таких как мы, расстрелять и сжечь. У меня создалось впечатление, что люди, который нас оскорбляли, даже не представляли, какой теме посвящен наш сайт. Ненавистники не утруждают себя пониманием, что такое гендер и сексуальная ориентация. Они просто направили на наш проект свою ненависть, нашли в уязвимых ЛГБТК-людях врага, на которого можно спустить всех собак.

– Как удалось заблокировать ваш сайт в стране, где нет гомофобных законов?

– Петиция против нас набрала относительно мало подписей. Но гомофобы пожаловались на наш в различные органы власти. Комитет по охране прав детей Казахстана направил рекомендации заблокировать наши сайт в Министерство культуры и информации. Этот уполномоченный орган выполнил рекомендацию. Selftanu.kz без предупреждения и уведомления был заблокирован. Чиновники приняли такое решение, посчитав, что наш проект нарушил закон о защите детей от вредной информации, причиняющих вред их здоровью и развитию. По мнению чиновников, сайт содержал информацию сексуального и эротического характера. Эротическими они посчитали наши статьи, направленные на просвещение. Например тексты о том, каким бывает секс и должен ли квир-человек вести себя в соответствии со стереотипами об ЛГБТК-людях. Наши юристы будут оспаривать решение о блокировке в суде. Материалы, представленные на сайте, написаны максимально корректно и согласованы с психологами. После блокировки сайта мы получили много комментариев от людей, возмущенных этим решением.

– Решение о блокировке сайта стало для вас неожиданностью?

– До недавнего времени мы считали, что у нас в Казахстане все неплохо. Мы были в Центральной Азии единственной надеждой на равноправие людей разной сексуальной ориентации и гендерной идентичности

– В самом деле многие ЛГБТ-люди после принятия в России гомофобных и трансфобных законов уехали в Казахстан в надежде на жизнь в более толерантном обществе.

– По моему мнению, обществу в целом безразлична тема ЛГБТК. Люди в своей массе озабочены собственными проблемами и не страдают гомофобией, если ее искусственно не разжигать. Я не представляю, чтобы кто-либо бесплатно без указания сверху по своей воле начал бы целенаправленно преследовать ЛГБТК-людей. Алматы считается достаточно свободным и дружелюбным городом. Я надеялся, что в Алматы когда-нибудь парни смогу гулять по улицам, взявшись за руки. Но в феврале этого года сенат Казахстана одобрил законопроект о запрете для ЛГБТ-людей быть наставниками для детей-сирот. Вскоре заблокировали наш сайт. Я думаю, что Казахстан находится под влиянием российской гомофобной пропаганды.

– Граждане Казахстана настолько сильно находятся под влиянием российской пропаганды?

– В Казахстане есть русскоязычное население. Эти люди потребляют информационный контент, который приходит к нам из России. В том числе от пропагандистов режима, пропутинских людей. Машина пропаганды нагнетает в нашем обществе гомофобные настроения. Пропагандисты пользуются неосведомленностью населения и навязывают им негативные стереотипы об ЛГБТ-людях. То, как работают казахстанские антигендерные группы, похоже на то, как действуют аналогичные российские объединения. Они используют одни и теже формулировки и приемы. Очевидно, что преследования и ограничения в правах ЛГБТК-людей в Казахстане приведет к притеснениям других групп. Так бывает всегда: сначала приходят за представителями одного сообщества, а потом репрессии распространяются на всех граждан. На примере России мы можем наблюдать такое явление. Надеюсь, Казахстан как общество не пойдет путем гомофобии, потому права всех граждан могут быть защищены только в равной мере.