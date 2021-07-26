"Подчистка" народа. Галина Сидорова - о диктатуре мифов

Сегодня – об обратной стороне путинской диктатуры. О мифах, и о людях, которые ими питаются. Меньшинство с отвращением выплёвывает, ну а большинство - молчуны - жуёт, по недомыслию или по привычке приспособиться и ни о чём не думать. До тех пор, пока…

На днях в посёлке Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе группа "отдыхающих" на природе граждан прогнала санитарный вертолёт, прилетевший забрать в областную больницу заболевшего ковидом односельчанина. Находившиеся под винными парами участники вечеринки, заподозрили, по их собственным словам, что медики "привезли вирус". Одна жительница вполне буднично предположила: в селе никто не умер, поэтому те, кто не болел, не верят ни в саму болезнь, ни в вакцинацию, считают, что власти просто хотят "подчистить народ"…

Страшно. Но удивляться не приходится: народ ведь всегда "подчищали". По злой иронии судьбы, супербольница в подмосковной Коммунарке, превращенная в главный ковидный госпиталь, тоже построена на костях: вблизи полигона НКВД, где в конце 1930-х – начале 1940-х массово "подчищали" жертв политических репрессий. В сталинские времена расстреливали, в путинские сажают. Повадки власти не изменились, не стало больше и доверия к ней. Похоже, власти не верят даже те, кто всё ещё за неё голосуют.

Вот почему в преддверие очередных "выборов без выбора" в Кремле раздражаются от малейшего шороха, не желают не только отвечать на неудобные вопросы, но даже слышать их. Журналисты и гражданские активисты пополняют чёрные списки "нежелательных", "иноагентов", сидельцев, отравленных, убиенных. А молчунам скармливают мифы.

Миф о стабильной власти, заботящейся о народе. Казалось бы, многочисленные антикоррупционные расследования немногих оставшихся независимыми СМИ, разлетевшиеся по интернету, не способствуют поддержанию этого мифа. Ан, нет - "простой советский человек" внутри российского эпохи Владимира Путина не возмущается, смотрит на все эти безобразия, словно читает книгу Ильфа и Петрова. Посмеивается в ожидании новых зрелищ. По старой привычке жить в стране, где власть не подчинена обществу, а существует с ним в параллельных мирах, где на кухне допускается говорить одно, а в присутствии другое, где ежедневный произвол - явление досадное, но неистребимое.

Миф о величии. На фоне разрухи и обнищания тоже вроде бы не должен прижиться. Ведь в начале 1990-х годов многие в России наконец-то осознали бессмысленность этого мифа и не сильно переживали об утрате страной статуса великой державы. Но к началу 2020 года, по данным Левада-центра (принудительно внесен Министерством юстиции в реестр НКО-"иностранных агентов") почти две трети опрошенных пребывали в уверенности в том, что живут в "великой державе". Видимо, компенсируя таким образом в своём сознании личные неудачи, бедность и неустроенность.

"Простой советский человек" оказался падок на старые-новые мифы

Миф о врагах. Он оказался особенно популярен, потому что в сознании граждан внешняя и внутренняя политика - вещи несовместные. Люди не связывают "победы" на внешних фронтах с повседневными трудностями, "Крым наш" - с похудевшими пенсиями. Здесь пропагандистам сто очков даст сам Путин с его страстью к текстам про "анти-Россию и «недо-Украину". Пригодился и министр иностранных дел Сергей Лавров с его причитаниями про "клятый Запад", "пояс нестабильности", "санитарный кордон вокруг России", "провокации перед выборами в Госдуму". Главный обличитель "так называемых несистемных либералов-антипатриотов" доказал, что "патриотизм у него в крови". Результат: "взлёт" по карьерной лестнице с позиции "простого" министра до члена ведущей предвыборной тройки "Единой России", КПСС путинского розлива. Умопомрачительное во всех смыслах достижение.

В конце 1980-х, в эпоху горбачёвской гласности казалось, что джинна свободы и демократических перемен выпустили из бутылки, и загнать его обратно уже не получится – граждане не допустят. Загнать не получилось. Зато рассеять как дым в условиях недостроенных демократических институтов и недобитого, в том числе, в сознании многих людей, тоталитаризма оказалось на удивление легко. "Простой советский человек", бедный, озлобленный, униженный, затаившийся в разгар бурных реформ и политических баталий 1990-х в глубинах сознания "молчунов", оказался падок на старые-новые мифы. А в начале "спокойных" 2000-х оживился, обернувшись ядерным путинским электоратом.

По мере ужесточения диктатуры, власть, запугивая всех и вся, загоняет себя в ловушку: дикая история в Селиярово – лишь один из звоночков. Предложение "партнёрам на Западе" "менять памперсы" после испытаний российской гиперзвуковой ракеты – очередной миф для внутренней аудитории.

Мифы - как мороженое, которое на сей раз вместе с Путиным на МАКСе показательно поглощала его свита, люди с замороженными лицами. При виде живописной компании силовиков я вспомнила персонажей из книги одной из моих любимых писательниц-фантастов, пишущей под псевдонимом Макс Фрай. Драххи, народность придуманного ею мира, отличались незаурядной внешностью, соответствующей характеру и поступкам каждого индивида. Встречаешь такого - и сразу понятно, с кем имеешь дело.

Мороженое, если его быстро не съесть, потечёт. Мифы живучи. Но в силу противоречий, на которых эти мифы строятся, они имеют обыкновение рано или поздно таять.

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Галина Сидорова - московский журналист

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