Ссылки для упрощенного доступа

site logo site logo
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Право автора

Путин и "плохиши". Галина Сидорова - о правилах диктатуры

Похоже, мы - в начале конца. Закончился "мягкий" путинский авторитаризм, предполагавший присутствие несистемных оппозиционеров, пусть и на обочине большой политики, мелкие партии-спойлеры и прочие игры политтехнологов. Символическую точку поставила уходящая Дума, принявшая необходимые для зачистки политического поля законы. Отныне "большие мальчики" играют по правилам диктатуры, значит, и ставки выше. И для диктатора, и для его окружения, и для граждан. Эта новая фаза может длиться годами. А может, как свидетельствует история, завершиться в одну ночь - чаще путчем, переворотом, покушением, реже - революцией. Короче, ничем хорошим - ни для диктатора, ни для страны, ни для внешнего мира.

То, как началось конструирование новой, "при-диктаторской", Думы, не оставляет сомнений в намерениях кремлёвского небожителя. Машина репрессий запущена, независимое поражается в правах. Политически активных граждан записывают в экстремисты. Для этого принят специальный резиновый закон – пока он выбил из любых выборов главного путинского проотивника Алексея Навального, его структуры по всей стране и тех, кто, так или иначе был с ними связан, помогал или просто сочувствовал рублём. Но список врагов открыт - не сомневайтесь.

Силовики под разными предлогами "навещают" активистов и независимых журналистов, обыскивают, заводят нелепые дела. А уж СМИ – чем независимее, профессиональней, да ещё и с большой и активной аудиторией, тем больше шансов, что в чём-нибудь "экстремистском" уличат, ну или разорят, в крайнем случае. Преследование оппозиции превратилось в гонения на всё, что не только движется против течения власти, но и смеет критически размышлять.

"Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении…", - посочувствовал россиянам президент США после того, как пообщался с президентом России на берегу Женевского озера. Вот только причину назвал, на мой взгляд, не главную. Дело не в "давлении Китая" и даже не в "отчаянном желании" не быть "Верхней Вольтой с ядерным оружием". Хотя для самого Владимира Путина как раз это и важно. А именно через "призму Путина" - нравится нам это или нет – лидеры цивилизованного мира рассматривают нынешнюю Россию. Не в понимании володинского "нет Путина – нет России", а в смысле, пока Путин в Кремле, Россия и Путин – вроде как одно целое.

Проведя год в бункерном карантине, видео-наблюдая за тем, как экономика хиреет, а ковид косит население, Путин мрачнел и скучал. Но в преддверии саммита с Байденом приободрился. Сначала посмеивался, отвечая на вопрос NBC о Навальном: "У нас нет такой привычки — убивать кого-либо". А на пресс-конференции в Женеве отвёл душу: какие ещё права человека? - у вас тюрьмы ЦРУ, "практика реальной политики", а у нас тут своя "реал политик". И тут же похвалил Джо Байдена: очень, мол, конструктивный, взвешенный и опытный.

Путинская"«популярность" - это не про любовь, и даже не про страх, она про отстранение и недоверие

Не успели отгреметь фанфары женевского саммита, а в России - очередная нежелательная организация, американский Бард-колледж и очередной "иностранный агент", Лаборатория социальных наук SSL, совместно с оксфордским фондом занимавшаяся стипендиальными программами и грантами для молодых учёных. Получается, чем больше сближаются официальные Москва и Вашингтон, тем хуже для той части России, которая смотрит в будущее, в надежде на то самое уважение прав и свобод личности, составляющее основу американского, да и вообще любого демократического общества.

А что же другая, "запутинская" Россия? Будет и дальше "любить" диктатора? Или бояться? На мой взгляд, граждане в массе своей просто хотят быть подальше от власти – воспринимают всё, связанное с ней, как токсичное, опасное, коррумпированное – причём неважно, идёт ли речь о выборах депутатом "варяга" из путинской обоймы или о вакцинировании Спутником V. Путинская"«популярность" - это не про любовь, и даже не про страх, это про отстранение и недоверие. Те, кого сегодня бросают в тюрьмы, арестовывают по фейковым делам, пытались сломать эту тенденцию, разбудить в людях ответственность за себя, за свою жизнь. За это и поплатились. На нынешнем, диктаторском витке власть уже не ставит своей целью что-либо гражданам объяснять. Отныне она указывает: как желательно себя вести, а какие организации, люди, мысли, и целые страны нежелательны.

Казалось бы, в XXI веке должна наступить новая эра международных отношений, когда страны с режимами, показательно и бесстыдно издевающимися над собственными гражданами, должны быть делигитимизированы, стать изгоями. Ан нет! Снова всё измеряется ракетами, в то время как противники диктаторских режимов гниют в тюрьмах, Всё ради умиротворения "плохишей", которые плевать хотели на общепринятые правила и мораль. Во времена противостояния с коммунизмом это были "плохиши" идейные, теперь – коррумпированные и вороватые. Да ещё и пытающиеся навязать миру свой бандитский уклад. Странная такая "нормальность".

Простое и понятное "лишь бы не было войны" уже не работает. Хотя бы потому, что Путин, конечно же, войны хочет. Холодной. На диктаторском витке правления по-другому и быть не может. Холодная война необходима вместо горячей – умирать в ядерном апокалипсисе, что бы там ни изрекали некоторые особо ушибленные генералы, никому не хочется. Собственным гражданам нужно регулярно показывать, что за бугром против России что-то замышляют. Западным лидерам, - что у него здесь всё под контролем, сплошной "реал политик", и неважно, как его в очередной раз "избрали": важно, что он не допустит хаоса на подведомственной ядерной территории.

Ну а главное, на этом новом витке – успевать следить за собственным окружением – кого посадить, кого продвинуть, кому позволить гешефты на том же Западе, а кого, наоборот, вернуть на грешную российскую землю. И всех друг на друга натравливать – чтобы заняты были. Ведь именно соратнички – ахиллесова пята диктатора. Отгородившись с их помощью от сограждан, он всё больше зависит от силовиков, которым сам вложил в руки оружие против тех, от кого решил отгородиться. Но с оружием никогда не знаешь, в какую сторону оно выстрелит, а с соратничками, - когда решат, что выросли из пожалованных диктатором штанишек.

Галина Сидорова - московский журналист

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции Радио Свобода

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG