Поддерживающий Путина певец не выступит в Бостоне и Нью-Йорке

Организаторы отменили концерты российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Бостоне и в "Карнеги-Холл" В Нью-Йорке. Об этом сообщили редакции Сибирь.Реалии активисты группы Arts Against Aggression.
В Бостоне Абдразаков должен был солировать в симфонии N13 Бабий Яр Дмитрия Шостаковича. Теперь его заменит немецкий бас-баритон Маттиас Герн. Выступление российского певца отменено на фоне протестов, которые готовили русскоязычные общины Бостона. Они считают певца лояльным российским властям.
"Карнеги-Холл" отменил выступление Ильдара Абдразакова в опере "Леди Макбет Мценского уезд". Его заменит австрийский бас Гюнтер Гройссбек.
В феврале выступления Абдразакова отменили "Метрополитен-Опера" и Ла Скала. Ранее австрийское издание Opern News написало о близости Абдаразакова к российским властям. Он принимал участие одной из новогодних вечеринок Сергея Шойгу, где исполнил вместе с министром обороны "Подмосковные вечера". В мае прошлого года он заработал около 50 тысяч долларов за 10-минутное выступление на Красной площади, а в начале сентября проводил собственный музыкальный фестиваль, как утверждают расследователи, в том числе на бюджетные деньги. Владимир Путин направил участникам фестиваля личное приветствие. В 2022 певец также участвовал в нескольких мероприятиях, организованных властями и структурами, близкими к ним.
Журнал Opera Wire обратил внимание, что в марте 2023 года фонд Ильдара Абдразакова получил от министерства культуры России грант в 15,5 млн рублей (около 200 тысяч долларов) на проведение своего музыкального фестиваля.
- После начала войны в Украине у одной из наиболее востребованных сопрано в мире, народной артистки России Анны Нетребко возникли сложности с организацией концертов в Европе и США, поскольку ранее она была доверенным лицом президента Путина и поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
- 28 февраля, через 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб.
- В ноябре в Вене отменили назначенный на 16 февраля концерт пианиста Дениса Мацуева. Его концерт отменен и в Италии. Мацуев в 2014 году подписался под открытым письмом в поддержку аннексии Крыма. Впоследствии он неоднократно высказывался с одобрением политики Владимира Путина, в том числе в отношении Украины, входил в инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года и в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России.
- После начала полномасштабной войны в Украине швейцарский Фонд Сергея Рахманинова исключил Мацуева из своего совета.
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