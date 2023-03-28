Поддерживающий Путина певец не выступит в Бостоне и Нью-Йорке

Организаторы отменили концерты российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Бостоне и в "Карнеги-Холл" В Нью-Йорке. Об этом сообщили редакции Сибирь.Реалии активисты группы Arts Against Aggression.

В Бостоне Абдразаков должен был солировать в симфонии N13 Бабий Яр Дмитрия Шостаковича. Теперь его заменит немецкий бас-баритон Маттиас Герн. Выступление российского певца отменено на фоне протестов, которые готовили русскоязычные общины Бостона. Они считают певца лояльным российским властям.

"Карнеги-Холл" отменил выступление Ильдара Абдразакова в опере "Леди Макбет Мценского уезд". Его заменит австрийский бас Гюнтер Гройссбек.

В феврале выступления Абдразакова отменили "Метрополитен-Опера" и Ла Скала. Ранее австрийское издание Opern News написало о близости Абдаразакова к российским властям. Он принимал участие одной из новогодних вечеринок Сергея Шойгу, где исполнил вместе с министром обороны "Подмосковные вечера". В мае прошлого года он заработал около 50 тысяч долларов за 10-минутное выступление на Красной площади, а в начале сентября проводил собственный музыкальный фестиваль, как утверждают расследователи, в том числе на бюджетные деньги. Владимир Путин направил участникам фестиваля личное приветствие. В 2022 певец также участвовал в нескольких мероприятиях, организованных властями и структурами, близкими к ним.

Журнал Opera Wire обратил внимание, что в марте 2023 года фонд Ильдара Абдразакова получил от министерства культуры России грант в 15,5 млн рублей (около 200 тысяч долларов) на проведение своего музыкального фестиваля.