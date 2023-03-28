Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Поддерживающий Путина певец не выступит в Бостоне и Нью-Йорке

Ильдар Абдразаков

Организаторы отменили концерты российского оперного певца Ильдара Абдразакова в Бостоне и в "Карнеги-Холл" В Нью-Йорке. Об этом сообщили редакции Сибирь.Реалии активисты группы Arts Against Aggression.

В Бостоне Абдразаков должен был солировать в симфонии N13 Бабий Яр Дмитрия Шостаковича. Теперь его заменит немецкий бас-баритон Маттиас Герн. Выступление российского певца отменено на фоне протестов, которые готовили русскоязычные общины Бостона. Они считают певца лояльным российским властям.

"Карнеги-Холл" отменил выступление Ильдара Абдразакова в опере "Леди Макбет Мценского уезд". Его заменит австрийский бас Гюнтер Гройссбек.

В феврале выступления Абдразакова отменили "Метрополитен-Опера" и Ла Скала. Ранее австрийское издание Opern News написало о близости Абдаразакова к российским властям. Он принимал участие одной из новогодних вечеринок Сергея Шойгу, где исполнил вместе с министром обороны "Подмосковные вечера". В мае прошлого года он заработал около 50 тысяч долларов за 10-минутное выступление на Красной площади, а в начале сентября проводил собственный музыкальный фестиваль, как утверждают расследователи, в том числе на бюджетные деньги. Владимир Путин направил участникам фестиваля личное приветствие. В 2022 певец также участвовал в нескольких мероприятиях, организованных властями и структурами, близкими к ним.

Журнал Opera Wire обратил внимание, что в марте 2023 года фонд Ильдара Абдразакова получил от министерства культуры России грант в 15,5 млн рублей (около 200 тысяч долларов) на проведение своего музыкального фестиваля.

  • После начала войны в Украине у одной из наиболее востребованных сопрано в мире, народной артистки России Анны Нетребко возникли сложности с организацией концертов в Европе и США, поскольку ранее она была доверенным лицом президента Путина и поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
  • 28 февраля, через 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб.
  • В ноябре в Вене отменили назначенный на 16 февраля концерт пианиста Дениса Мацуева. Его концерт отменен и в Италии. Мацуев в 2014 году подписался под открытым письмом в поддержку аннексии Крыма. Впоследствии он неоднократно высказывался с одобрением политики Владимира Путина, в том числе в отношении Украины, входил в инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года и в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России.
  • После начала полномасштабной войны в Украине швейцарский Фонд Сергея Рахманинова исключил Мацуева из своего совета.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG