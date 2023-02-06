DW: Украинские музыканты отказались выступать вместе с Анной Нетребко

Украинские классические музыканты заявили, что намерены отказаться от участия в международном фестивале в Висбадене, Германия, который пройдёт в мае. Они считают, что не могут позволить себе выступить на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко, которая тоже приглашена на фестиваль. Министерство культуры Украины поставило организаторам фестиваля ультиматум: либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко.

По сообщению Deutsche Welle, оргкомитет фестиваля в Висбадене получил официальные письма от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны и от министра культуры Украины Александра Ткаченко, адресованные также министру культуры Клаудии Рот. В послании Ткаченко указывается, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, которые представляют российскую культуру, а также никаких мероприятий, в которых представлена российская культура.

Политики федеральной земли Гессен, где находится Висбаден, выступили в поддержку позиции украинцев. Однако руководство Гессенского государственного театра, где будет проходить фестиваль, заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. В своём заявлении театр подчеркнул, что придерживается антивоенных позиций и поддерживает Украину, но это не может означать, что он готов осудить всю российскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения.

Федеральный министр культуры и СМИ ФРГ Клаудиа Рот заявила, что понимает позицию Украины, но предостерегает от бойкота российской культуры в целом, и посоветовала украинским артистам и музыкантам самостоятельно решать, выступать им в Висбадене или нет.