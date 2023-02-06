DW: Украинские музыканты отказались выступать вместе с Анной Нетребко

Украинские классические музыканты заявили, что намерены отказаться от участия в международном фестивале в Висбадене, Германия, который пройдёт в мае. Они считают, что не могут позволить себе выступить на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко, которая тоже приглашена на фестиваль. Министерство культуры Украины поставило организаторам фестиваля ультиматум: либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко.
По сообщению Deutsche Welle, оргкомитет фестиваля в Висбадене получил официальные письма от гендиректора Национальной оперы Украины Петра Чуприны и от министра культуры Украины Александра Ткаченко, адресованные также министру культуры Клаудии Рот. В послании Ткаченко указывается, что украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с людьми, которые представляют российскую культуру, а также никаких мероприятий, в которых представлена российская культура.
Политики федеральной земли Гессен, где находится Висбаден, выступили в поддержку позиции украинцев. Однако руководство Гессенского государственного театра, где будет проходить фестиваль, заявило, что ставить вопрос таким образом неприемлемо в свободной стране. В своём заявлении театр подчеркнул, что придерживается антивоенных позиций и поддерживает Украину, но это не может означать, что он готов осудить всю российскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения.
Федеральный министр культуры и СМИ ФРГ Клаудиа Рот заявила, что понимает позицию Украины, но предостерегает от бойкота российской культуры в целом, и посоветовала украинским артистам и музыкантам самостоятельно решать, выступать им в Висбадене или нет.
- Оперная певица Анна Нетребко - одна из наиболее востребованных сопрано в мире, народная артистка России. Она живёт в Вене, где является ведущей солисткой Венской оперы, и даёт концерты во многих странах мира. В России Нетребко в 2012 году была зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина в его предвыборной кампании. Она поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком" и культурным деятелем, даже если для этого понадобится "усидеть на двух стульях".
- 28 февраля, через 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб.
- При этом в России после антивоенных заявлений Нетребко также случались отмены её выступлений.
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