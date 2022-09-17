Подозрения в коллаборационизме предъявлены 223 украинцам

В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационной деятельности объявили 223 украинцам. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Однако среди фигурантов дел о коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. На данный момент известно о 19 таких дел, четверым сообщено о подозрении.

Они "пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, "встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию".