Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Подозрения в коллаборационизме предъявлены 223 украинцам

Украинские флаги в центре освобождённой Балаклеи, 10 сентября 2022 года

В Украине открыли уже 1358 уголовных производств по фактам сотрудничества с оккупационными властями. О подозрении в коллаборационной деятельности объявили 223 украинцам. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Клименко отметил, что большинство подозреваемых работали в оккупационных администрациях и правоохранительных органах – почти все они уехали в Россию. Однако среди фигурантов дел о коллаборационизме есть руководители образовательных учреждений и учителя. На данный момент известно о 19 таких дел, четверым сообщено о подозрении.

Они "пытались преподавать в школах по российским программам, промывали мозги не только родителям, но и ученикам", – сказал Клименко.

Глава Нацполиции Украины добавил, что сейчас идёт проверка тех руководителей поселковых советов, которые, по сведениям местных жителей, "встречали россиян с цветами, предоставляли им продовольствие и информацию".

  • По данным замминистра обороны Украины, с 6 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила как минимум 388 населённых пунктов в Харьковской области, и один – в Донецкой, по словам президента Украины Владимира Зеленского. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск "передислокацией".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG