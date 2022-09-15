В Изюме после отступления армии РФ обнаружили массовое захоронение

В городе Изюм Харьковской области после отступления российской армии было обнаружено массовое захоронение, содержащее 440 могил. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на начальника Следственного управления полиции в Харьковской области Сергея Болвинова.

Он заявил, что все тела будут эксгумированы и отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Телеканал Настоящее Временя опубликовал фотографии захоронений в лесах под Изюмом, которые редакции передали украинские журналисты. На снимках запечатлены захоронения, которые остались после отхода российских войск с территории, находившейся несколько месяцев под их оккупацией.

На некоторых могилах есть венки. На крестах, установленных над местами захоронений, видны надписи: "ВСУ, 17 человек, с морга", "345", "412". Как пишет Настоящее время, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко подтвердил подлинность снимков.

В эфире телеканала он заявил, что украинская сторона знала о существовании захоронения из роликов, которые выкладывали российские военные, и искала его после освобождения Изюма. По словам Котенко, в этом месте сотни могил.

Советник главы Минобороны Алексей Копытько 15 сентября заявил, что "разрушения, нанесенные оккупантами в Изюме, сравнимы по масштабам с разрушениями в нескольких Бородянках, а по количеству жертв, – минимум с двумя Бучами Киевской области".

Ранее о гибели в Изюме не менее тысячи гражданских лиц сообщал депутат Изюмского горсовета Максим Стрельников. "Согласно той информации, которой мы владеем, минимум тысяча местных граждан погибли вследствие военных действий. Но, к сожалению, еще больше людей пострадали, потому что им не смогли вовремя оказать медпомощь. Российские оккупанты еще в марте уничтожили все медучреждения в Изюме", – заявил депутат.

10 сентября в результате контрнаступления украинская армия освободила Изюм и десятки других населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".

В феврале-марте 2022 года Изюм был почти полностью разрушен в результате боев. Оставшиеся в нем жители лишились электроэнергии, газа и теплоснабжения. Россия отрицает целенаправленные обстрелы мирных жителей, жилых домов и гражданской инфраструктуры.

1 апреля 2022 года Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.

Больше новостей Радио Свобода: