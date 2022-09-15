В Харьковской области 19 человек обвинили в работе на Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали как минимум 19 человек по подозрению в сотрудничестве с оккупационными администрациями в населённых пунктах, недавно освобождённых от российских войск.

СБУ сообщила, что провела "углублённую проверку" около семи тысяч человек на деоккупированных территориях Харьковской области. Также сотрудники СБУ получили полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, с ними сотрудничавших. Кроме того, СБУ выявила реестры организаций, которые платили налоги в российский бюджет.

ГБР отчиталась о задержании трёх украинок по подозрению в государственной измене. По данным ГБР, они сотрудничали с властями России в Изюме и Купянске. Им грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

По информации ГБР, одна из задержанных занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма и "с гордостью рассказывала прокремлёвским пропагандистам, как хорошо ей стало жить". Другая вступила в ряды народной милиции и уговаривала сделать то же своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции. Ещё одна украинка устроилась работать в налоговую структуру, созданную властями из России в Купянске, и взимала с населения налоги.