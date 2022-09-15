В Харьковской области 19 человек обвинили в работе на Россию

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) задержали как минимум 19 человек по подозрению в сотрудничестве с оккупационными администрациями в населённых пунктах, недавно освобождённых от российских войск.
СБУ сообщила, что провела "углублённую проверку" около семи тысяч человек на деоккупированных территориях Харьковской области. Также сотрудники СБУ получили полные списки с данными представителей бывшей оккупационной администрации и лиц, с ними сотрудничавших. Кроме того, СБУ выявила реестры организаций, которые платили налоги в российский бюджет.
ГБР отчиталась о задержании трёх украинок по подозрению в государственной измене. По данным ГБР, они сотрудничали с властями России в Изюме и Купянске. Им грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.
По информации ГБР, одна из задержанных занималась подбором кадров для оккупационного городского совета Изюма и "с гордостью рассказывала прокремлёвским пропагандистам, как хорошо ей стало жить". Другая вступила в ряды народной милиции и уговаривала сделать то же своих бывших коллег из Изюмского отдела полиции. Ещё одна украинка устроилась работать в налоговую структуру, созданную властями из России в Купянске, и взимала с населения налоги.
- По утверждению замминистра обороны Украины Анны Маляр, в результате контрнаступления украинских войск к вечеру 14 сентября от российской армии были освобождены 388 населённых пунктов в Харьковской области.
- 1 апреля 2022 года Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в Изюме погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В городе осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в Изюме до вторжения России.
- Изюм и ещё несколько десятков населённых пунктов украинская армия освободила 10 сентября 2022 года. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
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