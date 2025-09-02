Подозреваемый в убийстве Парубия отрицает связи с Россией

Подозреваемый в убийстве бывшего главы Верховной рады Украины Андрея Парубия во вторник в суде, который должен избрать ему меру пресечения, признался в содеянном в разговоре с журналистами.

При этом подозреваемый, имя которого пока не названо, заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что его шантажировали российские спецслужбы, не соответствует действительности, и Парубия он убил по своей инициативе. Мотивом он назвал месть украинской власти, сказав, что мог бы убить и бывшего президента Петра Порошенко.

По словам подозреваемого, он хочет быть обменянным на находящихся в России пленных и попасть в Россию, чтобы искать там тело своего сына. Ранее СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах утверждали, что именно шантажом относительно местонахождения тела сына российские спецслужбы заставили подозреваемого сотрудничать с ними. На брифинге 1 сентября сотрудники правоохранительных органов сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве Парубия, но версия российского следа считается приоритетной.

Задержанный - 52-летний житель Львова. Других подробностей о нём не сообщается.

Андрей Парубий, возглавлявший Верховную раду в 2016-2019 годах, был застрелен во Львове 30 августа. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

Во Львове во вторник проходят похороны Андрея Парубия с участием ряда видных политиков и общественных деятелей.