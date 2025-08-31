"Политический мотив и вероятная причастность России". Версии убийства Андрея Парубия

Во вторник, 2 сентября во Львове пройдет церемония прощания и похороны украинского политика, бывшего спикера Верховной Рады Украины и одного из лидеров партии "Европейская солидарность" Андрея Парубия. Утром в субботу, 30 августа, на улице Ефремова во Львове он был застрелен неизвестным. Убийца сделал восемь выстрелов, политик скончался на месте.

Украинские правоохранительные органы заявили, что работают с несколькими версиями мотива преступления. Однопартийцы Парубия говорят о заказном политическом убийстве. Этой версии придерживаются и жители Львова.

Обстоятельства гибели

Выстрелы, приведшие к гибели политика, слышали жители соседних улиц. В социальных сетях вскоре появилось видео с одной из видеокамер, на котором видно, что Парубий в 11:35 идет по улице Ефремова со спортивной сумкой. Преступник стрелял из-за спины. Этот человек был в темном шлеме, который выглядел как будто у курьера службы Glovo. Зафиксировано, что подозреваемый передвигался по городу на электровелосипеде.

Соседи политика и жители района Львова, где произошло убийство, рассказали украинской службе Радио Свобода, что Андрей Парубий посещал спортивный зал, расположенный недалеко от дома:

‒ Я видела, как он выходил из дома без охраны, просто сам. Наш дом [находится] на улице, которая рядом с Ефремова, и он ходил в спортивный зал. У нас рядом с домом закрытая территория. Сосед мне сказал, что он проходил мимо.

‒ Соседка, которая здесь живет, видела его и поздоровалась с ним.

‒ Я знал, что он там живет, в новом доме.

‒ Я слышал выстрелы, и все.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что убийство было тщательно подготовлено. Об этом говорилось и на брифинге представителей силовых структур Львовской области, посвященном гибели политика.

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области Александр Шляховский сообщил, что неизвестный осуществил восемь выстрелов, гильзы нашли на месте преступления, а оружие еще ищут. По его словам, это было короткоствольное огнестрельное оружие.

Это российская месть за его позицию

Стрелял ли профессионал, действовал ли он самостоятельно, обращался ли Андрей Парубий в правоохранительные органы за охраной, поступали ли ему какие-то угрозы? Все эти вопросы остались без ответов. Представители полиции объяснили, что следственные действия продолжаются, как и поиск преступника, поэтому подробности пока обнародовать не будут, чтобы это не имело влияния на досудебное расследование.

Руководитель областной прокуратуры Николай Мерет говорит, что нет сведений, связано ли это убийство с убийством украинского языковеда Ирины Фарион, на которую 19 июля 2024 года в вечернее время возле ее дома было совершено вооруженное нападение, когда она ожидала такси. Оба убийства очень похожи. На вопросы Радио Свобода о том, какие существуют версии убийства Андрея Парубия, начальник областной полиции ответил, что их много. В том числе – политический мотив и вероятная причастность России.

У него была последовательная государственная позиция

Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает, что убийство Андрея Парубия – это "российская месть за его позицию": "Он активно работал в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, позиционировал себя как государственник и считал, что во время войны не следует заниматься политическими спорами. Это была его позиция. У него была последовательная государственная позиция. Убийство совершено, чтобы напугать и уничтожить тех людей, которые являются настоящими, сильными, ответственными украинскими лидерами, чтобы у украинской нации не было будущего. Это цель россиян, для этого хотят уничтожить нацию и ее лидеров", – заявил Николай Княжицкий.

На место убийства бывшего спикера Верховной Рады приехал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. На последних выборах Андрей Парубий был вторым в предвыборном списке партии, лидером которой является бывший президент Украины. Парубий тогда прошел в парламент. Порошенко считает, что к убийству его соратника причастна Россия: "Россия осуществляет "денацификацию" украинского народа. Кто бы ни был исполнителем, но заказчиком и тем, кто должен понести ответственность, является Путин", – заявил Петр Порошенко.

Депутат, председатель Комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин, в соцсетях перечислил те политические действия Андрея Парубия, которые могли бы, по его мнению, привести к убийству: "Его убили за: противодействие приходу к власти коммунистов в 1997 году во Львове; создание и идейное вдохновение организаций украинской молодежи "Наследие", "Патриот Украины", ключевых правых и правоцентристских политических сил в 1990-2000-х годах; активное участие в Оранжевой революции; противодействие Харьковским соглашениям, участие в "языковом Майдане"; поддержку Европейского союза во времена Януковича и лидерство в Самообороне Майдана во время Оранжевой революции; выбивание (в прямом смысле этого слова, несмотря на сопротивление почти всех, кроме Александра Турчинова) оружия для добровольческих батальонов, когда он председательствовал в Совете национальной безопасности и обороны Украины; проведение через голосование сотен евроинтеграционных, в том числе и антикоррупционных законов во времена председательства в Верховной Раде Украины; главенствующую роль в принятии закона об украинском языке и максимальном содействии томосу для Православной церкви Украины", – пишет Юрчишин.

Убийство – это элемент устрашения, который использует Россия.

Представители Национальной полиции не ответили Радио Свобода, были ли у них сведения о том, что Андрею Парубию угрожали или что он чувствовал опасность. Однопартиец убитого политика Владимир Арьев написал, что полгода назад Парубий подавал заявление с просьбой предоставить ему охрану. В то же время Львовское областное управление полиции, по данным Радио Свобода, не подтверждает информацию о том, что политик обращался с просьбой о предоставлении охраны. В Управлении государственной охраны заявили, что должностные лица получают государственную охрану после прекращения полномочий в течение одного года, кроме случаев вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении них. В то же время в сообщении говорится, что глава Верховной Рады имеет право на охрану во время исполнения полномочий, а Андрей Парубий занимал эту должность с 2016 по 2019 год.

Весной 2015 года первый вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий пользовался услугами государственной охраны, поскольку заявил, что существует угроза его похищения и насильственного вывоза в Россию. Тогда политик заявлял, что располагает информацией от украинских спецслужб, что его собираются выкрасть. В заявлении партии "Европейская солидарность" говорится, "что убийство Андрея Парубия – не случайное преступление, а имеет признаки политического террора, направленного против украинской государственности".

Народный депутат Украины Владимир Вятрович считает, что убийство его однопартийца – это элемент устрашения, который использует Россия.

Убийство Андрея Парубия шокировало не только украинских политиков, но и львовян. Каждый человек, с которым удалось поговорить об этом, сравнивал нынешнее преступление с убийством языковеда Ирины Фарион:

– Это политическое, заказное убийство, безусловно.

– Я с ним ходила по той же улице, в это же время могла оказаться в том месте.

– Очень шокировало, потому что он жил в этом районе, и я его знала почти с детства. Он был очень хорошим человеком.

– Такое убийство возмущает, не пугает, а заставляет задуматься.

– Так же, как Ирину Фарион, заметен след. Был светлым человеком.

– Все преступники рассчитывают запугать украинский народ. Я не боюсь и буду ходить по своим улицам, знаю, что будет победа.

Кем был Андрей Парубий

Андрей Парубий родился в городе Шептицкий Львовской области. 31 января этого года ему исполнилось 54. Историк по специальности, он начал публичную общественную деятельность еще в студенческие годы. Руководил националистической организацией "Наследие", организовывал пикеты. В 1991 году был одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которую в 2004 году переименовали в ВО "Свобода". В 19-летнем возрасте стал депутатом Львовского областного совета, затем был депутатом Львовского городского совета. С 2002 года являлся заместителем Львовского областного совета.

Во время Оранжевой революции был комендантом Украинского дома в Киеве, возглавлял отряды самообороны Майдана во время протестов, которые в Украине называют Революцией Достоинства. В ночь с 21 февраля на 22 февраля 2014 года отряды самообороны под руководством Андрея Парубия взяли под контроль правительственный квартал в Киеве.

Андрей Парубий был членом партии Виктора Ющенко "Наша Украина", от нее был избран депутатом Львовского облсовета, а в 2007-м году – народным депутатом. В 2012 году присоединился к партии Арсения Яценюка "Фронт перемен". С 2012-го по 2014 год был депутатом Верховной Рады от Всеукраинского объединения "Батькивщина".

С 17 марта 2014 года Андрей Парубий занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Затем в 2016-2019 года политик был спикером Верховной Рады Украины.

"Он приложил все свои усилия для принятия закона о языке, отстаивал парламент как независимый институт и символ демократии", – написали об убитом политике его однопартийцы.

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Андрей Парубий присоединился к 206-му батальону ВСУ, выполнял боевые распоряжения, дежурил на блокпостах, помогал в эвакуации гражданского населения, освобождении Киевской области.

"За Андреем охотилась Россия. Мы знали, что он, как и другие члены нашей команды, был в так называемых расстрельных списках Кремля еще с 2014 года. Против него пытались организовать нападения и раньше. 24 декабря 2014 неподалеку от гостиницы "Киев" неизвестный бросил ему под ноги боевую гранату. Тогда Парубий получил ранения", – говорится в заявлении "Европейской солидарности".

Он много говорил о значении украинского языка. "Будет Язык – будет будущее. Язык – оружие!" – написал он 16 июля, в день, когда в 2019 году вступил в силу Закон о языке. Последнее сообщение политика в фейсбуке – поздравление с Днем независимости Украины.

Помимо политического мотива, возможно, мог быть и экономический мотив. Андрей Парубий был главой общественной организации "Тустань". Речь идет о заповеднике, земли которого могли быть интересны для крупного бизнеса.

Андрей Парубий с супругой воспитывали дочь. Его отцу, общественному деятелю Владимиру Парубию, – 82 года.

Реакции на убийство

На убийство бывшего спикера Верховной Рады отреагировали многие известные люди в Украине и мире. Глава Украинской грекокатолической церкви Святослав Шевчук написал в соцсетях, что "Андрей Парубий был настоящим патриотом, сыгравшим ключевую роль в общественной и государственной жизни Украины, особенно во времена Революции Достоинства. Его служение Украине и жертвенность являются примером для подражания".

В Министерстве иностранных дел Польши назвали убийство украинского политика "шокирующим". Руководитель польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский написал, что познакомился с Андреем Парубием во время Революции Достоинства, "когда мы, как министры Веймарского треугольника, вели переговоры о завершении бойни в 2014 году". Сикорский подчеркнул, что Парубий помог Польше эвакуировать консульство из Севастополя во время российского вторжения в Крым.

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова заявила, что шокирована и расстроена гибелью Андрея Парубия. "Он был бывшим спикером Верховной Рады и борцом за украинскую демократию. Виновные должны предстать перед правосудием", – написала она.

Новость об убийстве украинского политика и общественного деятеля шокировала и многих других западных политиков и дипломатов.