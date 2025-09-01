Подозреваемый в убийстве Парубия сознался и рассказал о связях с РФ

Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия признался в содеянном и рассказал о контактах с представителями России, заявив, что вышел с ними на связь, пытаясь разыскать своего пропавшего без вести сына. Об этом сообщают источники украинской службы Радио Свобода в правоохранительных органах Украины.

По данным Офиса генерального прокурора, задержанный – 52-летний уроженец Львова. Он рассказал, что его сын служил в ВСУ и в 2023 году пропал без вести на Бахмутском направлении. Далее, по словам подозреваемого, он начал изучать российские соцсети, чтобы найти информацию о судьбе сына, и начал общаться с россиянами (их личности следствие пока не установило), которые якобы сообщили ему, что его сын погиб.

Подозреваемый, по свидетельству источников Радио Свобода, сообщил представителям России, что проживает во Львове, и рассказал им об Андрее Парубии, которого якобы "неоднократно" видел. В дальнейшем, по словам задержанного, он начал подготовку к убийству: получил оружие, купил снаряжение – велосипед и шлем, а также по поддельным документам приобрел автомобиль, на котором следил за Парубием. Сейчас эту информацию проверяет следствие.

Ранее украинский "5 канал" со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что спецслужбы РФ "шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится тело его сына, военнослужащего ВСУ".

Журналисты издания "Высокий замок" со ссылкой на свои источники также сообщали о том, что "россияне, воспользовавшись трагедией отца, сказали ему, что отдадут тело сына в обмен на убийство любого известного украинского политика".

Участник Революции достоинства, политик, народный депутат, спикер Верховной Рады с 2016 по 2019 год Андрей Парубий был застрелен во Львове 30 августа.