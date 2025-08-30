Ссылки для упрощенного доступа

Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Андрей Парубий
Андрей Парубий

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий убит во Львове, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Полиция не называла имени погибшего, но подтвердила факт стрельбы в Сиховском районе города около полудня по местному времени. Стрелявший скрылся, его разыскивают.

"В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года", — сообщили полицейские.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что погиб именно Андрей Парубий.


Новость дополняется


