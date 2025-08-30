Во Львове убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий убит во Львове, сообщает Украинская служба Радио Свобода.

Полиция не называла имени погибшего, но подтвердила факт стрельбы в Сиховском районе города около полудня по местному времени. Стрелявший скрылся, его разыскивают.

"В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель 1971 года", — сообщили полицейские.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий подтвердил, что погиб именно Андрей Парубий.





