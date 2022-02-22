Подросток из Канска, осужденный на 5 лет колонии, подал апелляцию

Подросток из Канска Никита Уваров, осужденный на 5 лет колонии по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", подал апелляцию. Жалобу на приговор также подала его мать, как законный представитель, а также адвокат Владимир Васин.

Ранее Уваров был поставлен на учет в СИЗО как "склонный к экстремизму". По словам его адвоката, постановка на учет является "стандартной процедурой" для осужденных по подобным статьям.