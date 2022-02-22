Подросток из Канска, осужденный на 5 лет колонии, подал апелляцию

Подросток из Канска Никита Уваров, осужденный на 5 лет колонии по статье "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", подал апелляцию. Жалобу на приговор также подала его мать, как законный представитель, а также адвокат Владимир Васин.
Ранее Уваров был поставлен на учет в СИЗО как "склонный к экстремизму". По словам его адвоката, постановка на учет является "стандартной процедурой" для осужденных по подобным статьям.
- Первый Восточный окружной военный суд 10 февраля 2022 года признал 16-летнего Никиту Уварова и еще двоих несовершеннолетних виновными по террористическим статьям. Уварова приговорили к пяти годам колонии общего режима, других подростков – к условным срокам за содействие следствию. После оглашения приговора Уварова поместили в СИЗО. Дело получило большую известность как "дело о взрыве здания ФСБ в Minecraft". Сотрудники силового ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой они отзывались негативно о российских властях и силовых органах. Помимо прочего школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и "планировали его взорвать ради шутки".
- Находясь в следственном изоляторе, Уваров рассказывал о давлении со стороны сотрудников силовых структур. Обвинение против него строилось на показаниях товарищей и свидетеля, который ранее получил условное наказание.
- Уваров отказался сотрудничать со следствием и провел в СИЗО 11 месяцев. Освободившись в мае, он сумел окончить 9-й класс и поступил в политехнический колледж. В своем последнем слове Уваров назвал часть личной переписки с главным свидетелем по делу "выдуманной".
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