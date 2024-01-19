Подтверждена гибель более 42 тысяч российских военных в Украине

На 19 января известны имена 42 284 российских военных, погибших на войне в Украине. Потери подсчитали "Медиазона" и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтеров. С момента предыдущей сводки 29 декабря в список добавлено больше 1600 человек.

Журналистам известно о гибели 7810 бывших заключенных, завербованных на войну из колоний. 5089 погибших – мобилизованные.

К 19 января подтвердилась гибель более 3 тысяч офицеров российской армии и других силовых структур. 349 из них – в звании от подполковника и выше.

Больше всего погибших из Свердловской, Челябинской и Ростовской областей, а также из Бурятии.

Исследователи ведут подсчет по открытым источникам – сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. В публикации отмечается, что полученное таким образом число не отражает реальный уровень потерь.