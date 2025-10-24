Подтверждённые потери армии РФ в Украине превысили 140 тысяч убитыми

Известны имена более 140 тысяч российских военнослужащих, погибших на войне с Украиной. Эту утверждают исследователи "Медиазоны" и Русской службы Би-би-си, которые совместно с командой волонтёров ведут подсчёт погибших по открытым источникам. Речь идёт о тех, чьи имена были названы в официальных сообщениях или родственниками в соцсетях. Их на 24 октября 140 101 человек. Реальное число убитых оценивается как примерно в полтора раза большее, то есть превышает 200 тысяч.

За прошедшие с момента публикации предыдущей сводки две недели число поимённо подтвержденных погибших выросло почти на 5 тысяч человек, отмечает "Медиазона". Это почти в два раза больше, чем обычно. Издание подчёркивает, что рост числа потерь не связан с нынешней ситуацией на фронте: в сводку добавлены имена военных, которые некоторое время назад числились пропавшими без вести, но в отношении которых впоследствии завели наследственные дела. Это однозначно свидетельствует о том, что человек признан погибшим.

Среди погибших, как отмечается, несколько уменьшается доля завербованных на войну заключённых, однако по косвенным данным можно установить, что растёт число подследственных или подсудимых, которые отправляются воевать ещё до вынесения приговора. Больше всего погибших по-прежнему среди заключивших контракт добровольцев, подтверждена также гибель более 15 тысяч мобилизованных. Погибли также около 6 тысяч офицеров, в том числе 12 генералов (включая двух, погибших в результате взрывов вдали от фронта).

Официально российские власти не раскрывают потери. Генштаб Вооружённых сил Украины оценивает российские потери убитыми и ранеными более чем в 1 миллион человек. Западные СМИ со ссылкой на данные спецслужб писали о том, что общие потери обеих сторон за 3,5 года войны превысили миллион человек убитыми и ранеными, причём российские потери несколько выше.