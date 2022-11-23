Поэта Артёма Камардина отправили на психиатрическую экспертизу

Поэта Артёма Камардина, который сообщал о пытках во время его задержания из-за акции "Маяковские чтения", отправили на психиатрическую экспертизу на 30 дней. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Камардина поместят в медицинский центр психиатрии имени Сербского. Это стало известно во время рассмотрения апелляции на его арест.



В конце сентября суд отправил под арест до 25 ноября поэтов Артёма Камардина, Егора Штовбу и Николая Дайнеко. В отношении них завели уголовное дело по статье о разжигании ненависти с угрозами насилия. Поводом для этого стала акция 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине.

Камардина задержали 26 сентября. Полиция взломала дверь в квартиру, где находился он, его подруга Александра Попова и их знакомый Александр Менюков. Во время обыска в квартире и позднее на допросах в отделе полиции к ним, как они сообщили, применялись насилие, пытки и угрозы. Речь шла об избиениях и сексуальном насилии. Камардин, по сообщению адвоката Леонида Соловьёва, после пыток был госпитализирован службой скорой помощи.