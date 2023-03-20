Погиб основатель группы Сream Soda Дмитрий Свиргунов

Основатель группы Сream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге. В экстренных службах Ярославской области сообщили РИА "Новости", что музыкант погиб.

Инцидент произошел в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Как пишет 71.ru, под лед провалились пять человек. Одну из пострадавших Валерию Дерман удалось спасти, 27-летний Аристарх Ухтомский скончался в машине скорой помощи. Пропавшими без вести числятся 25-летний Роман Свиргунов и 28-летний Георгий Киселев.

В паблике группы Cream Soda подтвердили информацию о произошедшем.

В администрации Некрасовского района сообщили, что компания ходила гулять в деревню Ченцы, расположенную на другом берегу Волги. "Сегодня ночью в селе Диево-Городище отдыхала компания из 10 человек – гостей района. В какой-то момент они решили сходить в деревню Ченцы по льду Волги, и на обратном пути произошла трагедия: лед не выдержал, и пятеро из компании оказались в воде. Течение сейчас очень стремительное – троих утащило под лед, еще двоим удалось выбраться. Однако по дороге в больницу один из спасенных скончался", – заявили в администрации.

Прокуратура и СКР начали проверки по факту происшествия.