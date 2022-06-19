"Азов" как трофей. Охота Путина на "нацистов" и его собственные наци

Месяц назад украинские военные, защищавшие Мариуполь, покинули территорию комбината “Азовсталь”, где несколько недель провели в окружении, отражая атаки российских войск. Российская сторона объявила о полном “освобождении” Мариуполя от “украинских нацистов и националистов”. Среди двух с половиной тысяч сдавшихся в плен украинских защитников Мариуполя насчитывалось несколько сотен бойцов полка “Азов”. Именно им, в первую очередь, адресованы обвинения Москвы в ультраправом национализме и нацизме. В поддержке этой идеологии Кремль обвинил украинские власти в самом начале войны.

Название "Азов" в 2022 году так же на слуху, как в 2014-м, когда это был еще добровольческий батальон, многие члены которого разделяли ультраправую идеологию. Называя "Азов" "нацистским", российские официальные лица, а также прокремлевские СМИ, забывают упомянуть, что сегодня на российской стороне воюют националистические подразделения “Русичи”, “Имперский легион”, а у отношений Кремля с русскими националистами есть своя длинная история.

Российская сторона не объявляет официально, что будет с пленными украинскими военными из Мариуполя, которых изначально вывезли на территорию под контролем пророссийских сепаратистов. Президент Украины Владимир Зеленский не раз утверждал, что Украина делает всё возможное для возвращения своих солдат домой. Обсуждались идеи обмена защитников "Азовстали" то на политика Виктора Медведчука, то на российских военнопленных, но никаких реальных шагов, насколько известно, в этом направлении сделано не было. Параллельно в России звучали призывы жестоко покарать украинских "военных преступников", вплоть до смертной казни. 7 июня российские государственные информагентства сообщили, что примерно тысячу пленных из Мариуполя вывезли на территорию России, где с ними якобы работают следователи – возможно, в рамках подготовки показательного судебного процесса.

Бойцы "Азова" предполагали, что в российском плену их может ожидать особенно жестокое обращение: как минимум пытки, а вполне вероятно и мучительная смерть в российских застенках. И всё же они вышли с территории "Азовстали", как подчеркивали защитники комбината, по приказу командования. Усилия родственников пленных, которые во время осады Мариуполя даже через папу римского добивались открытия коридора для выхода бойцов из окружения, теперь сосредоточены на том, чтобы получить информацию об условиях содержания пленных через третью независимую сторону, а не из российских источников. На данный момент нет информации, готова ли Россия допустить к "азовцам" и другим пленным международных правозащитников.

После защиты Мариуполя они, конечно же, стали героями

С оккупацией Мариуполя и пленением сотен бойцов история бренда "Азов" вовсе не закончилась. За восемь лет, прошедшие со времени его основания, "Азов" превратился в "парамилитарную экосистему" – в определении социолога, научного сотрудника Института восточноевропейских исследований Свободного университета Берлина Владимира Ищенко.

В боях в Мариуполе полк "Азов" потерял сотни тренированных, наиболее боеспособных солдат, но история защиты комбината "Азовсталь" принесла ему всемирную известность, обращает внимание Владимир Ищенко: "После того как они оказались защитниками Мариуполя и держали оборону очень значительное время, они, конечно же, стали героями. И те [в Украине], кто против них точил ножи и всячески поносил, теперь, конечно же, этого не скажут".

К 2021 году внутриполитическая ситуация в Украине складывалась не в пользу "Азова". В июле был снят с поста главы МВД Арсен Аваков. Многим в Украине не нравилась тесная связь этого министра с "Азовом", кроме того, появилась информации о связях приближенного Авакова, бывшего бойца "Азова" Сергея Коротких, с российской ФСБ. В 2019 году, накануне президентских выборов, когда Аваков ещё занимал пост главы МВД Украины, послы стран G-7 направили ему письмо с предупреждением: активность украинских ультраправых может негативно сказаться на демократичности избирательного процесса в стране. Тогда же международная правозащитная организация Freedom House высказалась об угрозе украинской демократии со стороны экстремистских движений. Всё это, по мнению многих критиков, не могло не относиться к “Азову”, поскольку вокруг этого бренда к тому времени сложилась своего рода субкультура: партия "Национальный корпус", периодические издания правой ориентации, детские лагеря, общественные организации. Движение поддерживало связи с ультраправыми в других странах, в том числе в США.

Арсен Аваков об “Азове” 9 сентября 2014 г. “Азов" – одна из тех частей, которые держат оборону правильно и с отвагой в сердце, а не так, как некоторые трусы, которые бегут от первого выстрела. И поэтому я считаю, что на основе таких подразделений будет формироваться новое качество украинской армии, которая всем даст так, что никто к нам не полезет”. ВИДЕО 31 октября 2014 г. “Сегодня начальником УВД Киевской области назначил заместителя командира полка особого назначения "Азов" майора Вадима Трояна. Вадим Троян – офицер, в боевых условиях доказавший свое право на ДОВЕРИЕ общества. Как только началась агрессия, пошел добровольцем. Вместе с Андреем Билецким стоял у основ создания одного из первых добровольческих батальонов МВД. Компетентный, молодой, преданный Украине – такие, как Вадим, будут основой новой национальной полиции!” 5 мая 2016 г. Поздравление “Азова” со второй годовщиной: “Путь добровольцев “Азова” – путь доблести и чести”. Октябрь 2019 года – в ответ на требование 40 членов Палаты представителей конгресса США внести “Азов” в список террористических организаций: “Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии – истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом”. В комментариях под этим ТВИТОМ Арсена Авакова комментатор спрашивает "Кроме "Азова" никаких подразделений не осталось?" 29 мая 2022 г. “Подвиг “Азова” войдет в учебники истории Украины, да и в мировую историю, как пример мужества и настоящего патриотизма! То, как ребята воевали; как они отказались выходить из окружения, бросив мирных жителей; то, что они не прикрывались женщинами и детьми, а защищали их до последнего и до последнего делились с ними едой, водой, медикаментами… Я уверен, что сегодня никому не придет в голову верить многолетней российской пропаганде, которая лепила из азовцев образ “нацистов” и “радикалов”! В Украине в целом и в прорусском тогда Мариуполе “Азов” всегда воспринимался адекватно – как защитники и настоящие патриоты. Надеюсь, весь мир теперь видит его истинное лицо и вместе с Украиной, с Президентом Зеленским, который занимается этим лично, – предпримет все возможные усилия для освобождения бойцов "Азова" из российского плена!”

“Создатели “Азова”, заработав на его создании политический капитал, эксплуатировали бренд, даже само название

По мнению историка, члена экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслава Лихачева, суждения о том, что бывший глава МВД Украины Арсен Аваков особо благоволил “Азову”, сложились благодаря высказываниям Авакова, а также базируются на том, какое материально-техническое обеспечение получал “Азов”: “Это было любимое детище Авакова. Он в “Азове” видел ядро новой/будущей украинской армии”. А в создании “субкультурки”, по выражению Вячеслава Лихачева, сыграл роль один из создателей и бывший командир “Азова” Андрей Билецкий, который таким образом “конвертировал капитал”, заработанный на создании “Азова”: “Создатели “Азова”, заработав на его создании политический капитал, всячески подчеркивали и выпячивали собственную связь с “Азовом”, эксплуатировали бренд, даже само название. Политические проекты Билецкого (сильно эволюционировавшие в сторону умеренности по сравнению с довоенным временем), его общественные и коммерческие проекты после ухода самого из “Азова” продолжали привлекать ветеранов батальона. Происходило это, в основном, на основе личных связей – ветеранская социальная среда вообще очень прочна – так складывается у любых воинских подразделений везде. Но вот что точно можно сказать – идеологического характера эта связь не носила никоим образом”, – объясняет Вячеслав Лихачев.

Андрей Билецкий – до и после ”Азова” Был командиром “Азова” с мая по октябрь 2014 года, далее делает политическую и общественную карьеру и даже бизнес, в значительной мере, на базе связей с “Азовом”. 2008 год. “Украинский расовый социал-национализм – идеология организации “Патриот Украины” – программная статья за подписью Андрея Билецкого. Эта статья есть в архивах (см. примечание №30 здесь), открытый доступ к ней закрыт. “Лечение нашего Национального организма необходимо начинать с Расового очищения Нации. И тогда в здоровом расовом теле возродится здоровый Национальный Дух, а с ним культура, язык и все остальное. Кроме вопроса чистоты, мы должны обратить внимание также на полноценность Расы. Украинцы – это часть (причем одна из самых больших и качественных) европейской Белой Расы. Расы-Творца великой цивилизации, высочайших человеческих достижений. Историческая миссия нашей Нации в этот переломный век – возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемой семитами недочеловечности”. 2019 год. “Андрей Билецкий “В гостях у Дмитрия Гордона”. “Национализм – это анти-эгоизм. Это ощущение того, что человек не заканчивается сам на себе, что дальше есть близкие, родственники, а еще дальше есть большая родня – нация, которая должна ощущать, что у нее есть общность судьбы и существования. Я четко ощущаю, что мое будущее, будущее моего ребенка связано безусловно с моей нацией. Если у нее все будет хорошо, то и у меня все будет хорошо, у детей и стариков все будет хорошо – это национализм… Я являюсь, безусловно, украинским националистом и я верю в европейскую цивилизацию… Венгры, русские беларусы, еврей, бельгиец, норвежец, ирландец, итальянцы, болгары, греки – служили в “Азове”. Люди разных национальностей возглавляют отделения “Национального корпуса” в регионах. Минимальная базовая культурная идентичность и главное – готовность защищать свою родину, если понадобится, ценой собственной крови”.

Люди с националистическими убеждениями хотели попасть именно в "Азов"

После увольнения с поста главы МВД Авакова “Азов” не распался, как предсказывали многие. Сейчас это полк специального назначения, входящий в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. В 2015 году по итогам военных действий в Донбассе "Азов" был назван лучшим подразделением Национальной гвардии. В 2014 году освобождение Мариуполя считалось заслугой "Азова", в ходе нынешнего российского вторжения полк также ассоциируется в первую очередь с защитой Мариуполя. “Сыграл ли "Азов" какую-то особую роль на данном этапе вторжения – это для меня до сих пор вопрос, – говорит Владимир Ищенко. – В Мариуполе сражались не только “азовцы”, но и другие солдаты. Известность пришла к "Азову" из-за того, что у российской армии получилось относительно легко захватить Херсонскую область и южную часть Запорожской, они смогли быстро окружить Мариуполь. Если бы этого не произошло, то в Мариуполе шли бы бои другого характера”.

Ставший символом героической защиты Мариуполя и Украины "Азов" снова широко набирает военнослужащих. Контролируют рекрутинг, уверен Владимир Ищенко, те же люди, которые стояли за основанием подразделения в 2014 году: “Костяк офицеров – они еще с 2014 года, и многие из них происходят из ультраправого движения. Солдаты – не обязательно. Однако "Азов" имел совершенно чёткий правый имидж. Те люди, которые хотели воевать на Донбассе, допустим, из фанатской субкультуры, которая в Украине сильно правая, или просто с националистическими убеждениями, они, конечно же, хотели попасть именно в "Азов".

"Идеология" отвалилась, осталась в прыщавом подростковом детстве. Ну, а у кого не осталась, тот ушел из "Азова" еще в 2014-м

“Все более или менее известные персонажи, имевшие ультраправое политическое прошлое, ушли из “Азова” если не в 2014-м, то к 2017–2018 годам. Окружение Билецкого, связанное с его предшествовавшими ультраправыми политическими проектами, было только одной из минимум трех групп, стоявших у истоков “Азова”, – говорит Вячеслав Лихачев. – “Азов” и в 2014 году не был идеологическим подразделением, его "идеологией" была защита украинского государственного суверенитета, территориальной целостности и независимости. Ну неинтересно и неадекватно продолжать бредить параноидальной RaHoWa (Racial Holy War), когда ты на реальной войне за реальное правое дело, тебя уважают и тобой восхищаются. "Идеология" просто отвалилась, осталась в прыщавом подростковом детстве. Ну а у кого не осталась, тот ушел из Азова еще в 2014-м, а к 2019 году из полка уже сознательно вычистили остатки тех, кто хотел продолжать зиговать и вывешивать в казармах флаги со свастикой – именно чтобы не портили имидж: пусть уж выбирают, или зиговать, или в Нацгвардии служить”.

Андрей Билецкий ушел в 2014-м. Но, по мнению Вячеслава Лихачева, бывшему командиру следовало бы сделать ещё кое-что важное для “Азова”: “Билецкий репутационно сильно навредил “Азову”. Полагаю его персонально ответственным в значительной степени за неонацистский образ “Азова”: не может человек, говоривший всю ту откровенно расистскую и неонацистскую чушь, которую он говорил, возглавлять подразделение в структуре МВД, не заявив публично, что был неправ и пересмотрел свои взгляды. То обстоятельство, что у Билецкого банально не хватило смелости на такое заявление, изрядно подпортило имидж “Азова”, а в нынешней ситуации может критически сказаться на дальнейшем благополучии и самой жизни бойцов”.

Русский национализм по кремлевским правилам

Прокремлевские медиа, стремясь поддержать заявления о "денацификации", публиковали снимки националистических татуировок пленных защитников Мариуполя, но умолчали о том, что открытые националисты воюют и на российской стороне. Немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на собственный источник в Федеральной разведывательной службе ФРГ (BND) рассказало о том, что в Донбассе против украинских сил воюют два российских националистических добровольческих формирования – “Русич” и “Имперский легион”.

Боевые группы русских националистов в Украине “Имперский легион” – подразделение "Русского имперского движения", участники которого относятся к ультраправым монархистам. “Имперский легион” имеет учебный центр "Партизан" под Санкт-Петербургом, на базе которого действует общественная организация "Резерв-дружина", которая, согласно отчету Федеральной разведывательной службы Германии, получала многомиллионные заказы от МВД, ФСБ, ФСО. По информации издания "Фонтанка", кроме общедоступных курсов военной подготовки, в "Партизане" есть и программа для опытных бойцов. Спустя несколько недель после начала так называемой “спецоперации” боевой учебный центр "Партизан" объявил о наборе добровольцев для участия в войне в Украине. “Русич” официально был основан в 2014 году в Санкт-Петербурге как диверсионно-штурмовая разведывательная группа. Деятельность свою группа начала именно в Донбассе, действуя с особой жестокостью – в сентябре 2014 года в Луганской области в бою с военизированной группой “Айдар” были убиты десятки украинских солдат.

“Русич” и “Имперский легион” – ровесники “Азова”, но размер их значительно скромнее. По словам главы информационно-аналитического центра “Сова” Александра Верховского, участников этих формирований скорее десятки, а не сотни, как бойцов в “Азове”. А вот ультраправую идеологию они демонстрируют совершенно откровенно.

Руководители “Русича” Алексей Мильчаков и Ян Петровский с 2014 года состоят в “Союзе добровольцев Донбасса”, воевали в Сирии, один из них любит позировать на камеру не только рядом с трупами убитых противников, но и убивая в кадре щенков. Оба находятся под персональными санкциями Канады, Великобритани и Евросоюза. “Русское имперское движение” и в составе него “Имперский легион” внесены Госдепартаментом США в список террористических организаций, глава “Легиона” Денис Гариев и двое его помощников с 2020 года находятся в санкционных списках. Гариев писал в соцсетях, что организация "безусловно, выступает за ликвидацию сепаратистского образования под названием Украина". На сайте организации есть антисемитские, антимигрантские высказывания, ресурс внесен российским Минюстом в федеральный список экстремистских материалов.

Когда националисты делают то, что не вписывается в рамки, которые задает режим, то режим их репрессирует

Русский национализм при режиме Путина сложно представить вне взаимоотношений с российскими властями и спецслужбами. При этом такие российские власти репрессируют или поддерживают националистов на собственное усмотрение, а иногда делают то и другое одновременно. Научный сотрудник Института исследований России (Лондонский королевский колледж) и сотрудник Лаборатории публичной социологии (Санкт-Петербург) Максим Алюков, отмечает, что в 2014 году националисты оказались удобны для власти, потому что многие из них были готовы отправиться воевать на восток Украины. Тогда же произошло сближение национализма и официальной идеологии: режим, в представлениях националистов, начал делать то, чего они требовали от российских властей на протяжении последних десяти лет – "защищать русских". “Я бы не сказал, что националисты от этого [отношений с Кремлем] выигрывают. Выигрывает режим. Когда националисты делают то, что не вписывается в рамки, которые задает режим, то режим их репрессирует. Когда случилась эта война с Украиной, националисты пытались организовать мероприятия в поддержку армии, то есть в поддержку действий режима, но им этого не позволили”, – говорит Максим Алюков.

Несколько последних митингов националистов власти в России не согласовали, сославшись на ковидные ограничения – при этом пандемия не помешала проведению нескольких официальных концертов в поддержку “спецоперации”. Петербургская полиция в это же время провела облаву в книжной лавке с литературой правой направленности. Алюков определяет отношения русских националистов и Кремля так: “Поддерживайте нас, только когда мы от вас этого попросим. Вот когда нам нужно, чтобы вы поехали воевать на Донбасс – езжайте, а если мы вас не просим, то не нужно ничего делать”.

Русские националисты выступают с критикой войны в Украине Леонид Ивашов – национал-патриот, председатель Общероссийского офицерского собрания. Обращение 31 января 2022 г. “Применение военной силы против Украины, во-первых, поставит под вопрос существование самой России как государства, во-вторых, навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами. В-третьих, будут с одной и с другой стороны тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется на будущей демографической ситуации в наших вымирающих странах. На поле боя, если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с военнослужащими и техникой многих стран НАТО”. Ультраправый политик Дмитрий Демушкин. Заявление 5 апреля 2022 г. “Большинству стало очевидно, что о первоначально задуманных целях спецоперации и речи уже не идёт. Никаких парадов в Киеве без общей мобилизации в РФ не предвидится, как и разоружения Украины со сменой политического курса. Скорее напротив, после окончания конфликта вооружения окажется больше, чем было, а мировая помощь позволит восстановить инфраструктуру, к этому добавится и моральная победа, со взрывом национального самосознания. Выполнить командованию "спецоперацией" не удалось не только план А, но и последующие запасные планы пока буксуют”. Общероссийское офицерское собрание – национал-патриоты. Заявление 19 мая 2022 г. (Л. Квачков, И. Окунев, И. Отраковский) “Мы пришли к выводу, что начавшаяся 24 февраля специальная военная операция, к сожалению, завершилась неудачей: российские войска через месяц боевых действий отступили с захваченных плацдармов под Киевом, оставили освобожденные территории в Сумской и Черниговской областях на севере и в Николаевской области на юге так называемой Украины”. Далее требуют объявления войны и мобилизации с целью захвата (“освобождения”) всей Украины до границ СССР. Социолог, сотрудница Центра анализа европейской политики Наталья Савельева: ​ “Сейчас, скорее, их [русских националистов] позиция такая: да, Россия должна присоединить ЛДНР, поскольку там русские, нет, Россия не должна воевать с Украиной, потому что это ошибка, но раз уж начали воевать с Украиной, то надо воевать по-настоящему. И раз Россия начала это делать, то мы стоим на стороне российского государства, российской армии, потому что мы патриоты. Позиция логически не очень последовательная, но достаточно типичная”.

Они попали в Донбасс при одобрении и при содействии российского руководства

Пропагандируя "денацификацию" Украины, Кремль не может официально признавать поддержку собственных националистов, и всё же “Русич” и “Имперский легион” участвуют во вторжении, вероятно, под контролем Кремля. “Я думаю, они попали в Донбасс при одобрении и при содействии российского руководства. Это было не так, как в 2014 году, тогда это было такое закрывание глаз, то есть в серой зоне это всё находилось. Сейчас, я думаю, есть тотальный контроль. И если эти батальоны воюют в Донбассе, значит, существуют определенные договоренности, существует санкция на то, чтобы они там были. Старые националистические организации – автономная политическая сила, у них есть свой взгляд. Какой взгляд у этих националистических движений [“Русич”, “Имперский легион”], насколько они независимы от государства – это вопрос”, – говорит сотрудница Центра анализа европейской политики Наталья Савельева

Cancel culture по-украински и “мир” по-русски

Аннексия Крыма и поддержка Россией сепаратистских формирований в Луганской и Донецкой областях включила украинский национализм в общую борьбу за независимую Украину. При этом эксперты отмечают, что в идеологической основе вторжения в Украину, которая происходит под предлогом "денацификации", тоже лежит национализм, только уже российский.

Если Украина не хочет быть "русским миром", ну, значит, придется, к сожалению, убить всех украинцев

“Русский национализм – агрессивно-инклюзивный: "Русский мир" должен быть везде. Что там считают украинцы, неважно. Если Украина не хочет быть "русским миром", ну, значит, придется, к сожалению, убить всех украинцев. Украинский национализм (он в ситуации постоянного бурления) – это национализм эксклюзивный. Вот есть мы, украинцы, определенные не столько языком и культурой, но патриотизмом и любовью к своей стране. И вот эта идея исключала, например, часть Донбасса, тех людей, которые не поддержали Майдан. То есть был такой национализм эксклюзивный, он исключал какую-то часть граждан в самой Украине”, – говорит Наталья Савельева.

По словам Владимира Ищенко, среди определенной части украинских националистов есть такое представление: "Кто не с нами, тот не украинец, тот зомбированный, агент Кремля, ватник и так далее. Тот пророссийский. И под этим подразумевается огромный спектр очень разных мнений, которые просто не националистические, но необязательно пророссийские". Владимир Ищенко приводит в пример образ действий Сергея Стерненко и организованной им "народной люстрации". Эти группы срывали выступления артистов, "звёзд" украинской и российской эстрады, которые, по словам Стерненко, поддерживали оккупацию Крыма, выступали там или в оккупированном Донбассе. Одна из самых известных акций – "мусорная люстрация", когда украинских чиновников и депутатов засовывали в урны и мусорные баки по подозрению в коррупции или пророссийской позиции. Такого рода активность самого Стерненко и его сторонников не была приемлемой с точки зрения большой части украинского общества.

Украинское правительство, Зеленский – старались не заигрывать с националистами

То, что позволяют себе относительно немногочисленные, всем известные и при этом мало влиятельные в украинском обществе представители определённой идеологии, в России тоже практикуется, но не имеет постоянного идеологического определения. Однако направленность подобных акций зачастую совпадает с приоритетами режима: атаки на культурные и правозащитные проекты, независимые СМИ, общественные организации. С началом войны с Украиной в России объектами “выключения” стали те, кто высказываются против или просто по теме войны, против ее символов Z или V, распространяют несанкционированную информацию о “спецоперации”. В России “выключение” тех, кто не придерживается кремлевской повестки, - дело государственное: “Экологические НКО, феминистское движение, либералы, либертарианцы, жители, которые защищают свой парк, – взгляды не имеют значения. Гражданского общества, активного, мобилизованного просто не должно существовать. Националистов тоже не будет”, – говорит Наталья Савельева.

Максим Алюков отмечает, что на официальном уровне националистов и национализма в России действительно как бы нет: “В Украине есть значительный националистический сектор, настроения и идеи в определенных группах, но это не стало мейнстримной идеей. Само украинское правительство, Зеленский – старались не заигрывать с националистами. Более того, Зеленский, мне кажется, всегда в этом видел некоторую опасность. В России на уровне официальной идеологии и риторики всегда подчеркивалось: мы многонациональный народ, у нас разная этничность. Но в России, скорее, есть империализм с некоторой примесью национализма, который официально является оправданием для вторжения. Это важная идея, которая живет в голове Путина. Эта идея, конечно, повлияла на решение о начале войны. Путин это дал понять: в его статьях и выступлениях, где он рассуждал про Украину, мы многократно встречаем все эти нарративы”.