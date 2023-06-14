Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в коррупции. Весной 2021 года судья был похищен в центре Кишинёва и тайно вывезен в Украину.

Приговор был оглашён 14 июня на заседании коллегии судей. Бывший судья был задержан в зале суда. Согласно приговору, в 2016 году Чаус получил 150 тысяч долларов за вынесение незаконного решения в деле о торговле наркотиками. Он это отрицает. Защита заявила, что считает приговор необоснованным и будет обжаловать его.

Чаус был пойман в августе 2016 года. Задержать его не могли из-за имеющегося у него иммунитета. Согласие на задержание могла дать Верховная рада, но депутаты были на каникулах.

Судью разрешили задержать только в сентябре. Однако он в этот момент уже выехал в Кишинёв, где запросил политического убежища. Весной 2021 года он был похищен в центре города и вывезен в Украину.

Журналисты-расследователи из Молдовы и Украины выяснили, что к похищению причастна украинская разведка, передаёт канал "Настоящее время". Молдавский президент Майя Санду на срочном брифинге потребовала расследования случившегося. Киев причастность к похищению отрицал. Там утверждают, что инцидент расследуется Службой безопасности Украины.