Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Похищенного из Кишинёва украинского судью приговорили к реальному сроку в Киеве

Николай Чаус

Высший антикоррупционный суд Украины приговорил бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в коррупции. Весной 2021 года судья был похищен в центре Кишинёва и тайно вывезен в Украину.

Приговор был оглашён 14 июня на заседании коллегии судей. Бывший судья был задержан в зале суда. Согласно приговору, в 2016 году Чаус получил 150 тысяч долларов за вынесение незаконного решения в деле о торговле наркотиками. Он это отрицает. Защита заявила, что считает приговор необоснованным и будет обжаловать его.

Чаус был пойман в августе 2016 года. Задержать его не могли из-за имеющегося у него иммунитета. Согласие на задержание могла дать Верховная рада, но депутаты были на каникулах.

Судью разрешили задержать только в сентябре. Однако он в этот момент уже выехал в Кишинёв, где запросил политического убежища. Весной 2021 года он был похищен в центре города и вывезен в Украину.

Журналисты-расследователи из Молдовы и Украины выяснили, что к похищению причастна украинская разведка, передаёт канал "Настоящее время". Молдавский президент Майя Санду на срочном брифинге потребовала расследования случившегося. Киев причастность к похищению отрицал. Там утверждают, что инцидент расследуется Службой безопасности Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG