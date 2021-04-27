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Дороги к свободе

Молдова удаляется от России. Эфир в 20:30

Пророссийские силы уступают: обсуждают Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский

Конституционный суд Республики Молдова согласился с возможностью проведения новых парламентских выборов. Эти выборы могут помочь укрепить позиции нового президента страны, проевропейского политика Майи Санду.

В студии Радио Свобода – заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинская призма" Сергей Герасимчук, на связи из Кишинева – исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Ведет программу Виталий Портников. Эфир в 20:30.

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