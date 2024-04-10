Похищенный в Армении дезертир утверждает, что хочет вернуться в РФ

В Армении правозащитники добились встречи с россиянином Анатолием Щетининым, которого накануне в городе Гюмри задержали как дезертира из армии сотрудники российской военной полиции.

Адвокат Центра международной защиты Нарек Акопян и эксперт правозащитной организации "Общественный вердикт" Асмик Новикова встретились с Щетининым на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, где его удерживают. По их словам, задержанный россиянин заявил, что "всё осознал", не нуждается в помощи и хочет вернуться в Россию. Он не сказал, оказывалось ли на него давление после задержания.

Также, по словам Щетинина, уголовное дело в России против него, со слов следователя, якобы закрыли. У правозащитников нет подтверждения этой информации.

Также Щетинин сообщил, что его уже пытались вывезти на родину, но при прохождении границы был получен отказ в этом от армянских пограничников. Впоследствии издание "Важные истории" сообщило, что причина отказа - в том, что Щетинин объявлен в розыск в России. Разрешение на то, чтобы его вывезли из страны, как утверждается, должен дать министр юстиции Армении.

Накануне армянское отделение правозащитной организации Хельсинская Гражданская Ассамблея заявила о незаконности похищения Щетинина и обратилась в Генеральную прокуратуру и МВД Армении с требованием предотвратить вывоз россиянина, освободить его, и привлечь к ответственности тех, кто его задержал.

"Медиазона" со ссылкой на знакомых Щетинина пишет, что он жил в Армении на нелегальном положении и хотел вернуться в Россию, но у него не было денег на билет.

Предположительно он служил в российской армии по контракту и переехал в Армению около полугода назад, до этого дезертировав из части, когда командиры заговорили о скорой командировке на войну в Украину. В России его объявили в розыск.

Ранее Хельсинкская гражданская ассамблея сообщала о массовой слежке в Армении за гражданами России, которые покинули свою страну по политическим мотивам. В декабре, в Армении был также задержан российской военной полицией Дмитрий Сетраков, бывший военный, уклонявшийся от участия в войне против Украины. Его также доставили на территорию российской военной базы в Гюмри, после чего вывезли в Россию. Это первый известный подобный случай.