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В Армении похищен россиянин, отказавшийся воевать в Украине

В армянском городе Гюмри российская военная полиция задержала гражданина России Анатолия Щетинина, который у себя на родине был объявлен в розыск как дезертир, отказавшийся воевать в Украине.

По данным СМИ, Щетинина готовятся отправить в Россию. В данный момент его удерживают на территории 102-й российской военной базы.

Согласно заявлению армянского отделения правозащитной организации Хельсинская Гражданская Ассамблея, похищение Щетинина нарушает законы Армении. Правозащитники уже обратились в Генеральную прокуратуру и МВД страны с просьбой предотвратить вывоз россиянина, освободить его, и привлечь к ответственности тех, кто незаконно его задержал.

СМИ отмечают, что произошедшее - уже не первый инцидент, связанный с похищением российских граждан на территории Армении. В конце прошлого года был задержан Дмитрий Сетраков, который дезертировал из российской армии и переехал в Армению, чтобы не участвовать во вторжении в Украину.

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал тогда действия военной полиции России незаконными, Сетракова вывезли из страны, а о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

  • В начале апреля Хельсинкская гражданская ассамблея сообщала о слежке в Армении за гражданами России, которые покинули свою страну по политическим мотивам. По словам правозащитников, обратившиеся к ним россияне жаловались на то, что их "открыто преследуют" одетые в российскую военную форму люди с целью "добиться информации о том, кто проживает в их квартирах".

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
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