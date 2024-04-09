В Армении похищен россиянин, отказавшийся воевать в Украине

В армянском городе Гюмри российская военная полиция задержала гражданина России Анатолия Щетинина, который у себя на родине был объявлен в розыск как дезертир, отказавшийся воевать в Украине.

По данным СМИ, Щетинина готовятся отправить в Россию. В данный момент его удерживают на территории 102-й российской военной базы.

Согласно заявлению армянского отделения правозащитной организации Хельсинская Гражданская Ассамблея, похищение Щетинина нарушает законы Армении. Правозащитники уже обратились в Генеральную прокуратуру и МВД страны с просьбой предотвратить вывоз россиянина, освободить его, и привлечь к ответственности тех, кто незаконно его задержал.

СМИ отмечают, что произошедшее - уже не первый инцидент, связанный с похищением российских граждан на территории Армении. В конце прошлого года был задержан Дмитрий Сетраков, который дезертировал из российской армии и переехал в Армению, чтобы не участвовать во вторжении в Украину.

Несмотря на то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал тогда действия военной полиции России незаконными, Сетракова вывезли из страны, а о его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.