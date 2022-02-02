Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Поклонская назначена замглавы Россотрудничества

Поклонская в "ДНР"

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую - бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы - заместителем главы Россотрудничества, освободив её от должности посла в государстве Кабо-Верде.

Указ о назначении Поклонской опубликован на портале правовой информации.

Россотрудничеством называют Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Чем именно будет заниматься Поклонская в организации, которую возглавляет внук бывшего премьера Евгения Примакова, Евгений Примаков-младший, пока не известно. В беседе с ТАСС Наталья Поклонская сказала, что видит своим приоритетом защиту прав соотечественников, в частности живущих в Украине.

Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде в октябре. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей. В январе Поклонская заявила, что у неё "изменились личные обстоятельства", и добавила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".

По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.

  • Наталья Поклонская - уроженка Украины, до 2014 года была в этой стране прокурором. После ввода в Крым российских войск и прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым, поддержав аннексию. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
  • В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG