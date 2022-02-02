Поклонская назначена замглавы Россотрудничества

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую - бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы - заместителем главы Россотрудничества, освободив её от должности посла в государстве Кабо-Верде.
Указ о назначении Поклонской опубликован на портале правовой информации.
Россотрудничеством называют Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.
Чем именно будет заниматься Поклонская в организации, которую возглавляет внук бывшего премьера Евгения Примакова, Евгений Примаков-младший, пока не известно. В беседе с ТАСС Наталья Поклонская сказала, что видит своим приоритетом защиту прав соотечественников, в частности живущих в Украине.
Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде в октябре. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей. В январе Поклонская заявила, что у неё "изменились личные обстоятельства", и добавила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".
По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.
- Наталья Поклонская - уроженка Украины, до 2014 года была в этой стране прокурором. После ввода в Крым российских войск и прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым, поддержав аннексию. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.
- В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.
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