Поклонская назначена замглавы Россотрудничества

Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую - бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы - заместителем главы Россотрудничества, освободив её от должности посла в государстве Кабо-Верде.

Указ о назначении Поклонской опубликован на портале правовой информации.

Россотрудничеством называют Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Чем именно будет заниматься Поклонская в организации, которую возглавляет внук бывшего премьера Евгения Примакова, Евгений Примаков-младший, пока не известно. В беседе с ТАСС Наталья Поклонская сказала, что видит своим приоритетом защиту прав соотечественников, в частности живущих в Украине.

Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде в октябре. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей. В январе Поклонская заявила, что у неё "изменились личные обстоятельства", и добавила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".

По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.