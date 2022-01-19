Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Бывший прокурор аннексированного Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная три месяца назад послом России в островном африканском государстве Кабо-Верде, не приступит к исполнению обязанностей.

По словам Поклонской, у неё "изменились личные обстоятельства". Она заявила, что готова "на любую должность, где будет полезна государству".

То, что Поклонская не поедет на Кабо-Верде, подтвердил и МИД России, также в качестве причины назвав её личные обстоятельства.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы послом в Кабо-Верде в октябре прошлого года. Источники РБК утверждали, что работа в дипмисии была пожеланием самой Поклонской. По словам источников в Кремле, Поклонскую из-за её поведения и экстравагантных заявлений не хотели видеть в Думе следующего созыва ни администрация президента, ни "Единая Россия", ни руководство аннексированного Крыма, от которого она была избрана.

Наталья Поклонская была прокурором Крыма. После ввода туда российских войск прихода к власти пророссийского правительства в марте 2014 года она была назначена прокурором Автономной республики Крым. После аннексии полуострова сохранила свою должность, а затем в 2016 году была избрана в Госдуму по списку "Единой России". Власти Украины обвиняют её в ряде преступлений.

В Госдуме Поклонская сначала выступала с ультраконсервативных позиций, в частности требовала запрета фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" из-за того, что в нём якобы оскорблялся император Николай II. Впоследствии она пересмотрела некоторые взгляды.

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