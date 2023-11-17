Путин на культурном форуме в Петербурге: "ЛГБТ тоже часть общества"

Президент России Владимир Путин на культурном форуме в Санкт-Петербурге в пятницу высказался в поддержку ЛГБТ-людей и тематики в искусстве. Это произошло вскоре после того, как стало известно, что Минюст предложил признать экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ".

Путин сначала заявил, что, как он себе представляет, для победы на культурных конкурсах на Западе необходимо "рассказать, написать, показать что-то из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров и каких-то ещё трансформаторов".

"Неожиданную вещь скажу: и они тоже, эти темы и эти люди имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать", — продолжил он. — "Потому что это тоже часть общества, то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы, вот это ни к чему. Но это стремление к равноправию ... это равноправие, должно быть везде, во всём — в том числе в конкурсах в сфере культуры".

Выступление Путина прозвучало в тот же день, когда российское министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским. Что именно министерство считает "международным движением", не уточняется. Юристы и правозащитники отмечают, что в случае принятия такого определения под риск уголовного преследования попадут любые активисты и НКО, выступающие в поддержку ЛГБТ+.

В России действует закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды. Ей суды признают любые одобрительные высказывания о ЛГБТ+ сообществе. Закон, ужесточающий формулировки запрета, Путин подписал в декабре 2022 года. Согласно практике российских судов, гражданин, высказавшийся так же, как Путин на форуме в Петербурге, мог бы быть оштрафован на сумму до 200 тысяч рублей как частное лицо и до 400 тысяч как должностное.