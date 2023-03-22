Политическая китаизация России?

Сегодня в эфире программы ЛКС экономист и политик Владимир Милов и правозащитник Сергей Давидис. Как России навязывают китайский опыт в экономике и политике? Новое преследование сотрудников "Мемориала".

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. 18+ *Михаил Соколов не согласен с этим статусом

Видеоверсия программы