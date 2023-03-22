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Политическая китаизация России?

Правозащитник Олег Орлов у входа в Следственный комитет РФ

Сегодня в эфире программы ЛКС экономист и политик Владимир Милов и правозащитник Сергей Давидис. Как России навязывают китайский опыт в экономике и политике? Новое преследование сотрудников "Мемориала".

Видеоверсия программы

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