"Доносы опять процветают". Преследование сотрудников "Мемориала"

В Москве утром 21 марта полиция пришла с обысками к сотрудникам ликвидированного российскими властями общества "Мемориал", получившего Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщалось в твиттере правозащитной организации. Предполагалось, что эти действия проводят в рамках дела о реабилитации нацизма, инициированного по доносу организации "Ветераны России". Сегодня же прошли допросы правозащитников в Следственном комитете.

Телеграм-канал Следственного комитета Москвы сообщил, что обыски проводились по 10 адресам.



Как рассказал "Новой газете Европа" юрист Арсений Левинсон, полиция пришла в частности, к председателю совета правозащитного центра Олегу Орлову, заместителю председателя центра Никите Петрову, к матери Александры Поливановой и председателю правления общества "Мемориал" Яну Рачинскому.

Также обыски прошли у Галины Иорданской, Алены Козловой и Ирины Островской. Впоследствии стало известно об обыске у самой Александры Поливановой и у историка Сергея Гурьянова.

Одновременно сотрудники силовых структур наведались и в здание общества "Мемориал" в Малом Каретном переулке в Москве.



Как следует из копии постановления, обыски проходят по делу о реабилитации нацизма, которое возбудили 3 марта, сообщил Левинсон. Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны. 16 марта обыски прошли у бывших сотрудников "Мемориала" в Перми. У нескольких человек изъяли личные вещи и отвезли на допросы.

В полдень обыски у председателя "Международного мемориала" Яна Рачинского, а также у Ирины Островской и Александра Гурьянова закончился. Силовики так и не допустили в квартиру Рачинского адвоката Михаила Бирюкова, но при этом пустили адвоката Лейсан Маннапову к Островской. Марина Поливанова рассказала ОВД-Инфо, что у нее изъяли личную технику, а также календарь "Международного Мемориала" за 2007 год и маску "Мемориал не запретить".

Сотрудница "Мемориала" Александра Поливанова, которая была задержана утром, выпущена из СК. Она находится в статусе свидетеля по делу о реабилитации нацизма. Галину Иорданскую также выпустили в качестве свидетеля после допроса.

В отношении Олега Орлова было возбуждено уголовное дело по статье о так называемой повторной дискредитации российской армии. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

О том, что известно об обысках у сотрудников "Мемориала", радио Свобода рассказала директор Музея "Международного Мемориала" Ирина Галкова:

В России наша деятельность совершенно неугодна

– У меня есть информация, что пришли к восьмерым из наших сотрудников и еще к одной маме сотрудницы Александры Поливановой. То есть сначала пришли просто по месту прописки, где она фактически не живет, а потом на ее фактический адрес, где она живет, тоже пришли. Обыски прошли и у мамы, и у нее самой, и еще у семи сотрудников "Мемориала". Поступила информация о том, что в наше здание в Малом Каретном переулке тоже пришли с обыском. По какому принципу выбирались эти люди – я вам не могу сказать, потому что этот вопрос надо задавать тому, кто делал эту выборку.

Но во всех постановлениях написано, что обыск проходит в рамках дела о реабилитации нацизма, это статья 354.1, часть 2, и на всех обысках присутствуют сотрудники Центра "Э". В постановлении сказано, что причиной возбуждения дела стало присутствие трех персонажей в нашей базе данных, открытой базе данных "Мемориала" жертв политических репрессий, где были найдены три человека, которые обвинялись в сотрудничестве с нацизмом и не реабилитированы.

Несмотря на все действия власти, "Мемориал" не уничтожен. Были ликвидированы две центральные организации "Мемориала", но "Мемориал" – это гораздо более разветвленная сеть, и нас много. Продолжают существовать другие мемориальские администрации, в том числе и в Москве. Но, конечно, нам было ясно показано еще год назад, что тому режиму, который сейчас установился в России, наша деятельность совершенно неугодна. И мы ждали, что будут предприняты какие-то действия, направленные на наше дальнейшее уничтожение, – рассказала Ирина Галкова.

О продолжении давления на коллег из "Мемориала" говорит представитель ликвидированных в России Московской Хельсинской группы и Сахаровского центра, правозащитник Вячеслав Бахмин:

Линейка репрессий очень большая, и каждый день что-нибудь происходит

– Я отношусь к этому крайне негативно, что вполне очевидно. В наше время такие новости уже, к сожалению, не редкость. Мы каждый день ждем, что еще кого-то либо закроют, либо посадят, либо проведут обыски и так далее. Линейка репрессий у нас очень большая, и каждый день что-нибудь происходит. Конечно, "Мемориал" – это не просто организация, а некий символ давления властей на правозащитников. Уже после того, как ее закрыли, деятельность ее бывших сотрудников очень раздражает власть. Поэтому всегда будут поводы для того, чтобы на них повлиять и надавить.

И сейчас они воспользовались очередным доносом, а как мы знаем, доносы опять процветают, мы это видим каждый день. Так что все происходит более или менее в русле развития события, очень неприятном русле, но вот так все складывается, к сожалению, в нашей стране сейчас. Должна доминировать единая точка зрения, единый подход, который транслируют все наши официальные каналы. Так что тут опять же никаких особых загадок нет, все достаточно прозрачно, и даже очевидно, – полагает Вячеслав Бахмин.

Преследованием "Мемориала", Сахаровского центра и Московской Хельсинкской группы российские власти решили не ограничиваться. Накануне Министерство юстиции страны обратилось в Мосгорсуд с требованием ликвидировать центр "Сова" – правозащитную организацию, занимающуюся мониторингом сообщений о нарушениях прав человека в России, практик применения законодательства по борьбе с экстремизмом и проявлений ксенофобии. Обращение стало результатом внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе этого года, – говорится в сообщении "Совы". Основным нарушением было признано участие в мероприятиях или их организация вне Москвы, где зарегистрирован центр. В сообщении "Совы" говорится, что организация не согласна с позицией Минюста и будет оспаривать её в суде. Об этом Радио Свобода рассказал руководитель центра "Сова" Александр Верховский:

Обвинения нелепые, но чтобы запугивать людей, годятся любые

– Я полагаю, что они хотят ликвидировать "Мемориал" окончательно. Потому что его деятельность продолжается, и власть это не устраивает. Обвинения в адрес сотрудников выдвигаются довольно нелепые, но чтобы запугивать людей, годятся любые. Что касается иска о нашей ликвидации – честно говоря, не знаю, почему они решили это сделать именно сейчас. Никакого видимого повода в этой истории, которая началась прошлой осенью, я не вижу. Ну вот дошли руки и до нас. Собственно говоря, тем же способом пошли до этого и на ликвидацию Московской Хельсинкской группы и организации "Человек и закон" в Йошкар-Оле, и мы третьи. Видимо, найден новый способ для ликвидации таких организаций. Он практически беспроигрышный, гораздо проще, чем предъявлять какие-то содержательные претензии. Мы собираемся судиться, ликвидироваться пока не собираемся и продолжаем работу, – рассказал руководитель центра "Сова"Александр Верховский.

В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал". Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица как правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".