Politico: Белый дом рассматривает военный сценарий на Кубе

Белый дом рассматривает возможность применения силы против Куба, но основной акцент по-прежнему делается на дипломатическое давление. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, знакомый с позицией администрации президента США.

По словам собеседника издания, Вашингтон допускает использование "кинетической силы", то есть военных методов, но рассчитывает добиться уступок от кубинских властей прежде всего через переговоры и экономическое давление.

США настаивают на приватизации государственных предприятий Кубы, привлечении иностранных инвестиций, расширении доступа к интернету, а также на закупках энергоносителей у американских компаний.

Как отмечает Politico, давление на администрацию усиливают представители кубинской диаспоры во Флориде, многие из которых поддерживают президента США Дональда Трампа и требуют более решительных действий для смены власти на острове.

"Беженцы в основном не оказывают прямого влияния, но они оказывают давление на режим, и это хорошо", – сказал источник.

Ранее Трамп заявлял, что "займётся Кубой" после завершения операции на Ближнем Востоке. 2 мая он допустил возможность отправки авианосца к острову и сказал, что США могут "почти немедленно" взять Кубу под контроль.

За день до этого Белый дом объявил о новых санкциях против кубинских чиновников, подчеркнув, что они вводятся в целях защиты национальной безопасности США. По неподтверждённым данным, Пентагон уже начал подготовку к возможной военной операции на Кубе на случай получения приказа.

После операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, режим которого снабжал Кубу нефтью, Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, которые прямо или косвенно поставляют нефть на остров.

В Белом доме пояснили, что, по их мнению, кубинский режим поддерживает союзы со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами, размещая на своей территории их военные и разведывательные мощности. В качестве примера американская сторона упомянула, что на Кубе находится крупнейший в России зарубежный центр радиоэлектронной разведки, занимающийся "кражей секретной информации", представляющей угрозу нацбезопасности США.

Трамп подтверждал, что Куба хочет заключить соглашение с США и уже ведёт переговоры с ним и госсекретарем США Марко Рубио. Он также заявлял о возможности "дружественного захвата" острова, и допускал, что кубинское правительство "скоро падёт".



