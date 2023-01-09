Politico: "ЧВК Вагнера" наращивает активность в Сербии и Африке

Незарегистрированная военная организация "ЧВК Вагнера" наращивает свою активность в Сербии, а также в африканских странах. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на отчёты внешней разведки США. По их информации, в Сербии вагнеровцы должны противодействовать российским противникам режима Владимира Путина, эмигрировавшим в эту страну, а также защищать интересы России в горнодобывающей промышленности.

Сербская пресса пишет, что 7 декабря под эгидой "ЧВК Вагнера" открылся "Российско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества «Орлы»", объявивший своей целью "развитие дружественных отношений между Россией и Сербией с помощью «мягкой силы»". Это подтверждается и в телеграм-канале самой ЧВК. Создатель и идеолог "Орлов" Александр Лысов в 2017 году был внесён непризнанной республикой Косово в список лиц, которым запрещен въезд на её территорию.

Сербское издание Danas утверждает, что антивоенные активисты в Сербии и в России получают угрозы от представителей этого центра.

Кроме того, спецслужбы США сообщают о расширении активности ЧВК в странах Африки: Центрально-Африканской республике, Ливии, Мадагаскаре и других. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сотрудников "ЧВК Вагнер" в пытках и убийствах гражданского населения в Африке. Кремль отрицает свою связь с ЧВК, однако её представители заявляют, что присутствуют в некоторых странах Африки, например в качестве военных инструкторов.