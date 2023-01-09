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Politico: "ЧВК Вагнера" наращивает активность в Сербии и Африке

Наёмники "ЧВК Вагнера" в Сирии, архивное фото

Незарегистрированная военная организация "ЧВК Вагнера" наращивает свою активность в Сербии, а также в африканских странах. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на отчёты внешней разведки США. По их информации, в Сербии вагнеровцы должны противодействовать российским противникам режима Владимира Путина, эмигрировавшим в эту страну, а также защищать интересы России в горнодобывающей промышленности.

Сербская пресса пишет, что 7 декабря под эгидой "ЧВК Вагнера" открылся "Российско-Сербский культурно-информационный центр дружбы и сотрудничества «Орлы»", объявивший своей целью "развитие дружественных отношений между Россией и Сербией с помощью «мягкой силы»". Это подтверждается и в телеграм-канале самой ЧВК. Создатель и идеолог "Орлов" Александр Лысов в 2017 году был внесён непризнанной республикой Косово в список лиц, которым запрещен въезд на её территорию.

Сербское издание Danas утверждает, что антивоенные активисты в Сербии и в России получают угрозы от представителей этого центра.

Кроме того, спецслужбы США сообщают о расширении активности ЧВК в странах Африки: Центрально-Африканской республике, Ливии, Мадагаскаре и других. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет сотрудников "ЧВК Вагнер" в пытках и убийствах гражданского населения в Африке. Кремль отрицает свою связь с ЧВК, однако её представители заявляют, что присутствуют в некоторых странах Африки, например в качестве военных инструкторов.

  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
  • В начале декабря 2022 года американские сенаторы подготовили и внесли законопроект о признании "ЧВК Вагнера" террористической организацией.

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