Politico: ЕС готовится прекратить выдачу многократных виз для россиян

Евросоюз готовится ужесточить визовые правила для граждан России и фактически прекратить выдачу многократных шенгенских виз. Об этом пишет Politico со ссылкой на трёх европейских чиновников.

Если решение будет принято, россияне смогут получать только однократные визы, за исключением гуманитарных случаев. Новые правила планируют утвердить и ввести уже на этой неделе. Причиной называют продолжающуюся войну России против Украины.

После начала войны в 2022 году Евросоюз уже усложнил получение виз и повысил стоимость оформления. Некоторые страны, например балтийские и Чехия, полностью запретили или резко ограничили въезд россиян.

Politico уточняет, что за выдачу виз продолжают отвечать национальные власти государств ЕС, поэтому Еврокомиссия может только усложнить процесс, но не может ввести полный запрет на въезд граждан России.

По данным Еврокомиссии, в 2024 году россияне получили более 500 тысяч шенгенских виз – больше, чем в 2023-м, но значительно меньше, чем до войны – в 2019 году их было свыше четырёх миллионов. Чаще всего визы выдают Венгрия, Франция, Испания и Италия.

В свою очередь Германия с 1 января прекратит принимать небиометрические загранпаспорта российских граждан. Исключение будет только для обладателей действующих немецких виз.

Берлин стал восьмой страной Шенгенской зоны, отказавшейся признавать небиометрические паспорта. Ранее аналогичные меры приняли Чехия, Дания, Франция, Исландия и страны Балтии.

Биометрический паспорт содержит электронный чип с персональными данными, включая фото и отпечатки пальцев. Срок срок его действия — 10 лет против пяти лет у небиометрического паспорта.