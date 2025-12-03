Politico: ЕС внесет Россию в список стран с высоким риском отмывания денег

Евросоюз включит Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишут Politico и Le Monde со ссылкой на источники и разрабатываемый документ.

Внесение в черный список влечет за собой значительное ужесточение контроля за финансовыми операциями с участием организаций или лиц из страны, включая комплексную проверку по всем сделкам.

В частности, европейские чиновники будут запрашивать больше документов о бенефициарах и происхождении денег у бизнеса, а сделки будут дополнительно одобрять специальные комиссары европейской службы по борьбе с отмыванием денег (AMLA), написал независимый антикоррупционный Илья Шуманов.

В списке уже есть, в частности, КНДР, Иран и Афганистан. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) еще в 2023 году приостановила членство России в организации из-за полномасштабного вторжения в Украину, но тогда не стала вносить в какие-либо списки. FATF неоднократно призывали внести Россию в черный или серый список, против выступала Индия и другие страны БРИКС.

Официального объявления о включении в список на момент публикации новости сделано не было.