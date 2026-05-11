Politico: в 21-й пакет санкций ЕС могут включить патриарха Кирилла

В 21-й пакет санкций Евросоюза могут включить высокопоставленных членов Русской православной церкви, в том числе патриарха Кирилла (в миру Владимир Гундяев). Об этом сообщает Politico со ссылкой на семь чиновников и дипломатов ЕС, осведомленных о ходе обсуждений.

Глава РПЦ поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину. В частности, он говорил о том, что в Донбассе идет "метафизическая борьба", и утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала. Он включен в санкционные списки Великобритании, Канады и Чехии. Эстония и Литва запретили ему въезд свои страны.

Новый пакет санкций также будет направлен на танкеры из "теневого флота" России, российские банки, финансовые учреждения, военно-промышленные компании и фирмы, продающие похищенное украинское зерно.

Кроме того, европейские чиновники рассматривают продвижение санкций, которые ранее блокировал Виктор Орбан – бывший премьер-министр Венгрии.

Politico отмечает, что обсуждение новых санкций находится на раннем этапе, и пока министры должны просто высказать свои первоначальные предложения. Ожидается, что 21-й пакет будет принят в конце июня или начале июля.