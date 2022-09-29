Политик Леонид Гозман после выхода из спецприёмника покидает Россию

Оппозиционный политик Леонид Гозман после выхода из спецприёмника в Москве, где он отбывал второй арест подряд в 15 суток, покидает Россию.

В ночь на четверг Гозман сообщил у себя в фейсбуке, что находится с женой Мариной в аэропорту. "Я лечу сейчас, она через сутки", - отметил политик.

Незадолго до освобождения Леонида Гозмана его дочь Ольга в эфире ютьюб-канала "Ходорковский Live" заявила, что он собирается покинуть Россию. Ранее она говорила, что у её отца желчекаменная болезнь, и что ему нужна операция. На это обратило внимание издание "Медуза".

Куда именно решил уехать политик, пока не ясно.

Гозман был вновь задержан 13 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в публичном отождествление СССР и нацистской Германии. 14 сентября решением Тверского суда он был снова отправлен под стражу на полмесяца по аналогичной статье.