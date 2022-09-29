Политик Леонид Гозман после выхода из спецприёмника покидает Россию

Оппозиционный политик Леонид Гозман после выхода из спецприёмника в Москве, где он отбывал второй арест подряд в 15 суток, покидает Россию.
В ночь на четверг Гозман сообщил у себя в фейсбуке, что находится с женой Мариной в аэропорту. "Я лечу сейчас, она через сутки", - отметил политик.
Незадолго до освобождения Леонида Гозмана его дочь Ольга в эфире ютьюб-канала "Ходорковский Live" заявила, что он собирается покинуть Россию. Ранее она говорила, что у её отца желчекаменная болезнь, и что ему нужна операция. На это обратило внимание издание "Медуза".
Куда именно решил уехать политик, пока не ясно.
Гозман был вновь задержан 13 сентября на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста по обвинению в публичном отождествление СССР и нацистской Германии. 14 сентября решением Тверского суда он был снова отправлен под стражу на полмесяца по аналогичной статье.
- Поводом к привлечению Леонида Гозмана к ответственности в первый раз стал его пост в фейсбуке от 2020 года, в котором он оценивал руководителей СССР и нацистской Германии. В тексте он написал, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.
- Во второй раз претензии к Гозману были связаны с постом 2013 года на блог-платформе "Живой журнал". В публикации он написал, что советские спецслужбы СМЕРШ и НКВД были не лучше, чем нацистские СС и гестапо. Подобные сравнения запретила отдельным законом Госдума в 2021 году, он был принят и подписан президентом Путиным. 15 суток ареста – максимальное наказание по этой статье.
- Сам Леонид Гозман в связи с арестами говорил, что дело против него носит заказной характер. Он отмечал, что запись 9-летней давности была обнаружена полицией накануне того, как заканчивался его административный срок по первому делу.
- Гозман уехал из России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но затем вернулся. По его словам, это был "нравственный выбор". В мае Гозмана внесли в список "СМИ-иноагентов". В июле стало известно, что против него и его жены возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве.
- Политик не раз был гостем программ на "Радио Свобода".
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