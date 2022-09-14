Суд во второй раз подряд арестовал Леонида Гозмана на 15 суток

Суд в Москве арестовал оппозиционного политика Леонида Гозмана на 15 суток сразу после того, как он отбыл предыдущий 15-суточный арест. Поводом стала запись в блоге оппозиционера в 2013 году. Суд решил, что она нарушает запрет на отождествление СССР с нацистской Германией.

В публикации Гозман написал, что советские спецслужбы СМЕРШ и НКВД были не лучше, чем нацистские СС и гестапо. Подобные сравнения запретила отдельным законом Госдума в 2021 году, он был принят и подписан президентом Путиным. 15 суток ареста – максимальное наказание по этой статье.

На заседании в Тверском суде 72-летний политик заявил, что состояние его здоровья ухудшилось во время предыдущего ареста. Суд приобщил к делу медицинские документы, которые, по словам адвоката, исключают содержание под стражей, передаёт "Сота".

Гозман сказал, что дело против него носит заказной характер, передаёт "Медиазона". Он отметил, что запись 9-летней давности была обнаружена полицией накануне того, как заканчивался его административный срок по первому делу.

В первый раз он был арестован 30 августа. Поводом для этого дела стала запись в его фейсбуке. В ней он написал, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер был абсолютным злом, а члены СС – преступниками, но советский диктатор Иосиф Сталин и НКВД были ещё хуже.