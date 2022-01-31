Политика Дмитрия Гудкова депортировали из Грузии в Украину

Российского оппозиционного политика и бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова не пустили на территорию Грузии, куда он приехал на встречу с активистами и дипломатами, и отправили обратно в Украину, где Гудков живёт после отъезда из России. Об этом он сообщил у себя в твиттере.

По словам политика, решении о принято "на государственном уровне". У Гудкова был оплачен перелёт и гостиница, в страну он приехал по официальному приглашению. "Насколько я понимаю, депортировали недавно отсюда Любу Соболь (соратница Алексея Навального Любовь Соболь, также покинувшая Россию - РС). Удивительные вещи происходят в Грузии", – рассказал политик.

В России в отношении Гудкова возбуждено уголовное дело. Он покинул страну в июне 2021 года после обысков по десяти адресам, связанным с ним и его близкими. Политика задержали и запретили ему выезд из России. Адвокаты сообщали, что его обвиняют в причастности к тому, что шесть лет назад фирма, которую возглавляла его тётя Ирина Ермилова, не заплатила за аренду помещения у московской мэрии более 3,5 миллиона рублей.

Дело возбудили весной 2021 года. Подвал арендовали в 2015 году, фирма Ермиловой "Сектор-2А" должна была сделать там учебный центр, но обанкротилась и не работала более пяти лет.

Гудков отверг обвинения, связав уголовное преследование с осенними выборами в Госдуму, в которых он собирался участвовать. По словам политика, несколько близких источников из окружения администрации президента России сообщили ему, что если он не покинет страну, то уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста.

Политик собирался вернуться в Россию после выборов в надежде на улучшение политической обстановке в стране, однако остался в Киеве. Сейчас он ждет одобрения шенгенской визы, документы на которую подал в Варшаве (она предназначена для тех, кто хочет находиться на территории ЕС больше 90 дней, в том числе постоянно, а также дает право на получение вида на жительство).

Гудков продолжает заниматься политической и правозащитной деятельностью, находясь в эмиграции.

В отношении отца Дмитрия Гудкова, бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова, также завели уголовное дело. Его подозревают в незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия. Якобы при обысках у Гудкова-старшего нашли патроны и просроченное разрешение на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова. Сейчас бывший политик находится в Болгарии.