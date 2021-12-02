"Последние диктаторы Европы": кому посвящен Форум свободной России

В столице Литвы Вильнюсе 2 и 3 декабря проходит очередной, 11-й по счёту Форум свободной России. Форум был основан в 2016 году Гарри Каспаровым и другими деятелями российской оппозиции. Впервые за 2 года мероприятие проходит в очном формате – предыдущие два форума прошли в режиме онлайн из-за пандемии. В нынешнем году, несмотря на коронавирусные ограничения, на форум приехали участники из России, однако их меньше, чем в предыдущие годы. Главным образом представлена российская политэмиграция, также в форуме традиционно участвуют общественные деятели и журналисты из Украины, Литвы и других стран.

На сайте Форума свободной России он называется "самым представительным мероприятием крупнейшей платформы российской оппозиции" и отмечается, что в нём "примет участие целый ряд международных экспертов и журналистов, представителей западных институтов, международных фондов, депутаты Европарламента".

На открытии Форума присутствует корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, и, по его впечатлениям, во многих выступлениях политические режимы, сложившиеся в России и Беларуси, объединены, и люди стремятся понять, как с ними бороться:

Рецептов, как поменять ситуацию в России и Беларуси, никто, конечно, не дает

– В одной из секций был заголовок "Последние диктаторы Европы. Уроки гражданского сопротивления в России и Беларуси". Именно по этой теме очень ярко выступали спикеры – и либертарианец Михаил Светов, и журналист и главный редактор портала "Хартия-97" Наталья Радина из Беларуси, и российский оппозиционный политик, уехавший из страны, Геннадий Гудков. Каждый старался обозначить то, что происходит в России и Беларуси, и провести параллели. Спикеры пришли к выводу, что никакой надежды на Запад нет, потому что эти диктаторы – Владимир Путин и Александр Лукашенко – не обращают на его возмущения никакого внимания. И массовых акций протеста эти режимы тоже не боятся. И поэтому рецептов, как поменять ситуацию в Беларуси и России, никто, конечно, не дает.

Тут важен вопрос, считают гости форума, на кого играет время – на этих авторитарных правителей или на ту часть оппозиции, которая находится за пределами России. На этом форуме сегодня в основном эмигранты, потому что из-за ситуации с ковидом многие люди из России просто не смогли приехать. Поэтому в основном здесь собрались те, кто живет в Чехии, в Польше, особенно в Литве. Здесь большая российская община оппозиционеров, которые вынуждены были эмигрировать из России, – отмечает Мумин Шакиров.

Форум открыл один из его основателей, оппозиционный политик Гарри Каспаров:

Любая диктатура приводит к сокращению пространства свободы

– Я помню скептицизм, с которым была встречена идея создания форума и его проведения в Вильнюсе. Тогда эмиграция была не столь многочисленная, как сейчас. Поэтому казалось – зачем собираться в Вильнюсе или еще где-либо, когда все это можно обсудить, не отъезжая далеко от дома? К сожалению, любая диктатура приводит к сокращению пространства свободы. На фоне тотального искоренения не то чтобы инакомыслия, а вообще любого проявления нелояльности в путинской России значение нашей площадки могло только возрастать. Так и получилось. Мы стали единственной площадкой, на которой можно обсуждать и насущные темы сегодняшнего дня, и будущее России. Все больше людей присоединяются к нам, и на сегодняшний день можно сказать, что форум стал реальной политической силой. И наверное, в этом есть историческая традиция. Мы шутили об этом еще на первом форуме – что борьба с тираном в Кремле исторически лучше всего ведется из Литвы. И мы следуем той самой исторической традиции и собираемся здесь, – отметил основатель форума Гарри Каспаров.

Один из активных участников и модераторов форума – политолог Александр Морозов. Он рассказал Радио Свобода о задачах, которые будут решать его участники:

За этот год в России и Беларуси были разгромлены гражданские организации и независимые медиа, растет число людей, которые оттуда бегут

– После долгого периода пандемийных ограничений, когда люди не могли встретиться и обсудить происходящее, мы обсуждаем последствия 2021 года. Конечно, этот год радикально поменял картину гражданской деятельности в России. Одновременно произошло помножение режима Путина и режима Лукашенко. Внутри и той, и другой страны в течение года были разгромлены гражданские организации и независимые медиа. Одновременно же растет чисто тех, кто бежит из этих стран. Конечно, это российский форум, поэтому в первую очередь обсуждается ситуация в России, но здесь очень много и белорусских тем, что вполне естественно. Есть новая ситуация, и она заключается в том, что для многих европейских организаций, в том числе и для диаспор, разрывается связь с Россией. Поэтому главная цель – обсудить последствия 2021 года и предъявить идеи на будущее. Есть идея о том, чтобы создавать какие-то профессиональные ассоциации, в которые были бы включены российские гуманитарии, может быть, журналисты, может быть, какие-то деятели культуры. Может быть, надо двигаться дальше по пути создания какой-то образовательной институции в Европе, – полагает политолог Александр Морозов.

Еще один участник форума – российский журналист-международник Константин Эггерт, которого попросили оценить ближайшую перспективу развития Европейского союза с учетом всех вызовов 2021 года:

Мы живем в такой момент, когда может начаться вооруженный конфликт

– Мы живем в такой момент, когда даже не на самой периферии европейского континента может начаться вооруженный конфликт. Речь идет как о гибридной атаке, которая происходит в 30 километрах отсюда на литовско-белорусской границе, – это так называемая миграционная война, которая не прекратилась, а только продолжается. Многие говорят, что это попытка влиять на Европейский союз. Я согласен – конечно, это попытка влиять на Европейский союз, но также это попытка прощупать восточную границу НАТО. И в этом смысле в ближайшие годы будет стоять вопрос о судьбе Североатлантического альянса. Конечно, он не развалится, но, учитывая переориентацию США на противостояние с Китаем, встает вопрос – как будет воспринимать свою безопасность Европейский союз. И здесь у меня нет большой уверенности и оптимизма. Это вопрос нерешенный, и здесь могут быть разные варианты развития событий, включая нечто, о чем долго мечтал и продолжает мечтать Владимир Путин. У части политологов это называется "Ялта-2" и означает раздел сфер влияния. Мне кажется, что США продолжит отстраняться от европейских дел. Европейский континент будет сильно трясти, в том числе во всем, что касается геостратегии. И это будет влиять на то, каким будет Европейский союз дальше. Я не говорю о его распаде, но речь идет о серьезном изменении внутреннего баланса, – полагает Константин Эггерт.

Ответственный секретарь и сооснователь форума Иван Тютрин в беседе с "Голосом Америки" отметил, что в связи с репрессиями против оппозиции в России российская политэмиграция за последнее время заметно выросла в численности. Он отметил, что некоторые видные оппоненты режима Владимира Путина примут участие в форуме впервые – среди них Михаил Ходорковский, Дмитрий Быков, Виктор Шендерович (все они примут участие по видеосвязи).

Тютрин отметил, что форум посылал приглашения сторонникам Алексея Навального, многие из которых были вынуждены эмигрировать из России, однако "ответной реакции не последовало". В то же время в мероприятии примут участие поддерживающие Навального Сергей Гуриев и Евгений Чичваркин.

По мнению ещё одного живущего за рубежом оппозиционера Геннадия Гудкова, Форум свободной России мог бы "стать посредником между политическим истеблишментом Запада и гражданским обществом России".