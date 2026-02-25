Политолога Сергея Маркова оштрафовали по делу об "иноагентстве"

Признанного российскими властями "иностранным агентом" политолога Сергея Маркова, который заявляет о себе как о стороннике президента Владимира Путина и войны в Украине, суд в Москве оштрафовал на 35 тысяч рублей. Его признали виновным по административной статье о нарушении порядка деятельности "иноагента". Об этом сообщают "Осторожно, новости" и SOTAVision.

Решение принял Гагаринский районный суд. Марков, как сообщается, пришёл на заседание в футболке с изображением Путина и подписью: "За Россию!". Конкретно Маркову вменили в вину то, что он до того, как власти включили его в реестр "иноагентов", сам не попросил о его включении в список.

Как пишет SOTAVision, адвокат Алексей Молохов заявил, что состав правонарушения Маркова противоречит Конституции и Международному пакту о гражданских и политических правах. "Норма абсурдна с точки зрения здравого смысла. Человек даёт интервью Washington Post. Но и Песков даёт. Это дискриминационно", - заявил адвокат.

Сам Марков назвал себя "лояльным сыном российского государства", сказал, что любит Россию как "сын, который смиренно принимает оплеуху от отца", но при этом отметил, что и "подумать не мог, что окажется иноагентом, дискутируя с противниками Путина и отстаивая позицию Путина". Он также подчеркнул, что поддержал так называемую СВО - вторжение в Украину.

"Я сторонник Владимира Путина, был его доверенным лицом, поддержал СВО. Не только я был шокирован решением Минюста. <…> Вы не ехали на автобусе, но вас признали безбилетником. Это как?", - приводит его слова "Осторожно, новости".

Марков, в прошлом депутат Госдумы и участник политических ток-шоу, был признан "иноагентом" в августе прошлого года. Решение связывали с конфликтом России и Азербайджана. Марков, и ранее неоднократно хваливший президента Азербайджана Ильхама Алиева, был гостем конференции с его участием. В ходе этой конференции Алиев неоднократно высказался в поддержку Украины.