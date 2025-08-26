"Товарищ Путин, это ошибка!"

Российский политолог Сергей Марков не намерен уезжать из России. В своём Telegram-канале Марков написал, что признает легитимность действий российской власти и будет дальше поддерживать политику Владимира Путина. Политолог не собирается судиться с государством и надеется, что статус "иноагента" будет с него снят. При этом Марков признался, что опасается уголовного преследования после того, как пропагандист Владимир Соловьёв предложил его "посадить".

22 августа Министерство юстиции РФ внесло Маркова в реестр "иноагентов". Согласно опубликованным данным, политолог участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории, а также распространял публикации организаций, деятельность которых признана в РФ нежелательной. Кроме того, указывается, что он выступал в качестве респондента на площадках, предоставляемых зарубежными СМИ и иностранными агентами.

В июле Марков поехал на Шушинский медиафорум в Карабах. Мероприятие привлекло внимание из-за выступления Ильхама Алиева. В ходе форума Алиев встал на сторону Украины в вопросе признания оккупированных территорий, а также рассказал о подготовке иска против Москвы из-за сбитого самолёта.

В Москве разворачивается другое громкое дело. В СИЗО на 17 суток заключён известный женоненавистник, блогер Арсен Маркарян. Правда, его обвиняют в реабилитации нацизма. По версии следствия, Маркарян разместил на популярном видеохостинге запись с информацией "об оскорблении памяти защитников отечества". Блогер пытался убежать из России, но его обнаружили на границе в багажнике автомобиля.

Арсен Маркарян прославился из-за открытой неприязни к женщинам. У Маркаряна больше 400 тысяч подписчиков в Instagram.

Два громких дела разбираем в программе "Лицом к событию".