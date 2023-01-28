Полицейские в США до смерти забили Тайра Николса – в стране протесты

В Мемфисе штата Теннесси США полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его якобы за неосторожное вождение. После публикации видео с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Пятерым офицерам предъявлено обвинение в убийстве.

Полицейские, среди которых были темнокожие и светлокожие, остановили 29-летнего темнокожего Николса в начале января за "неосторожное вождение". Позже начальница департамента полиции Мемфиса скажет, что "неосторожного вождения" не было.

Полиция Мемфиса опубликовала четыре видео с убийством Николса, сделанных с разных камер [осторожно, видео содержит кадры насилия]. На записях видно, как офицеры бьют Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лёжа на асфальте, Николс зовёт маму. Полицейский дважды пинает его по голове, когда тот уже лежит в наручниках и очевидно не представляет опасности. Никто из офицеров не попытался помочь Николсу.

Несмотря на тяжёлые травмы и явно ухудшившееся физическое состояние, в больницу Николса доставили только через полчаса после избиения. Спустя три дня он умер. Независимое вскрытие, о результатах которого сообщил адвокат семьи Николса, показало, что у погибшего было "обширное кровоизлияние, вызванное сильным избиением".

Пятерых полицейских, забивших Николса до смерти, уволили. Им предъявлены обвинения в убийстве и других сопутствующих преступлениях. На видео полицейских больше – адвокат семьи Николса уже направил вопросы по остальным.

После публикации видеозаписей с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия. Следующие масштабные акции запланированы в Мемфисе и ещё как минимум в семи крупных городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Мать Николса, которая не смогла посмотреть кадры с избиением своего сына, попросила американцев протестовать "спокойно и мирно". Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении сказал, что поддерживает призывы семьи Николса к мирному протесту. Также Байден поговорил с родными погибшего и выразил надежду на "быстрое, полное и прозрачное расследование".