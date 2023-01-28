Полицейские в США до смерти забили Тайра Николса – в стране протесты

В Мемфисе штата Теннесси США полицейские до смерти забили Тайра Николса, остановив его якобы за неосторожное вождение. После публикации видео с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы в знак протеста против полицейского насилия. Пятерым офицерам предъявлено обвинение в убийстве.
Полицейские, среди которых были темнокожие и светлокожие, остановили 29-летнего темнокожего Николса в начале января за "неосторожное вождение". Позже начальница департамента полиции Мемфиса скажет, что "неосторожного вождения" не было.
Полиция Мемфиса опубликовала четыре видео с убийством Николса, сделанных с разных камер [осторожно, видео содержит кадры насилия]. На записях видно, как офицеры бьют Николса дубинками, кулаками и ногами, в том числе по голове и лицу. Лёжа на асфальте, Николс зовёт маму. Полицейский дважды пинает его по голове, когда тот уже лежит в наручниках и очевидно не представляет опасности. Никто из офицеров не попытался помочь Николсу.
Несмотря на тяжёлые травмы и явно ухудшившееся физическое состояние, в больницу Николса доставили только через полчаса после избиения. Спустя три дня он умер. Независимое вскрытие, о результатах которого сообщил адвокат семьи Николса, показало, что у погибшего было "обширное кровоизлияние, вызванное сильным избиением".
Пятерых полицейских, забивших Николса до смерти, уволили. Им предъявлены обвинения в убийстве и других сопутствующих преступлениях. На видео полицейских больше – адвокат семьи Николса уже направил вопросы по остальным.
После публикации видеозаписей с убийством Николса тысячи американцев вышли на улицы, протестуя против полицейского насилия. Следующие масштабные акции запланированы в Мемфисе и ещё как минимум в семи крупных городах США, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Мать Николса, которая не смогла посмотреть кадры с избиением своего сына, попросила американцев протестовать "спокойно и мирно". Президент США Джо Байден в опубликованном заявлении сказал, что поддерживает призывы семьи Николса к мирному протесту. Также Байден поговорил с родными погибшего и выразил надежду на "быстрое, полное и прозрачное расследование".
- Очередное убийство полицейскими произошло ровно через полгода после того, как были вынесены последние приговоры по делу Джорджа Флойда.
- Темнокожий Джордж Флойд был задержан полицейскими в Миннеаполисе штата Миннесота в мае 2020 года. Его заподозрили в использовании фальшивой купюры в магазине.
- При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, надавил коленом ему на шею, второй – Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его – Флойд скончался от удушья.
- В июне 2021 года суд признал Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
- Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов – это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
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