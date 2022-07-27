В США осуждены последние обвиняемые по делу Джорджа Флойда

В США осуждены два последних обвиняемых по делу Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании полицией. Бывшие сотрудники полиции Миннеаполиса Ту Тао и Джей Александр Куэнг, участвовавшие в задержании Флойда, признаны виновными в неоказании помощи и приговорены к лишению свободы. Куэнг проведет в тюрьме три года, Тао - 42 месяца.
Оба бывших полицейских входили в наряд, задержавший Флойда. Сами они к Флойду не прикасались, но находились рядом и бездействовали, когда Флойд просил о помощи.
- 25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд был задержан нарядом полиции в Миннеаполисе по подозрению, что он расплатился в магазине фальшивой купюрой. При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, хотя он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, наступил коленом ему на шею, второй - Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его; Флойд скончался от удушья.
- Гибель Джорджа Флойда вызвала бурную реакцию в американском обществе, прежде всего среди чернокожих жителей США. В сотнях городов прошли массовые акции протеста против расизма под лозунгом Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране и запустили множество дискуссий о системном расизме в США и мире.
- В июне 2021 года суд признал Дерека Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы.
- Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов - это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
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