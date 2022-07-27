В США осуждены последние обвиняемые по делу Джорджа Флойда

В США осуждены два последних обвиняемых по делу Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании полицией. Бывшие сотрудники полиции Миннеаполиса Ту Тао и Джей Александр Куэнг, участвовавшие в задержании Флойда, признаны виновными в неоказании помощи и приговорены к лишению свободы. Куэнг проведет в тюрьме три года, Тао - 42 месяца.

Оба бывших полицейских входили в наряд, задержавший Флойда. Сами они к Флойду не прикасались, но находились рядом и бездействовали, когда Флойд просил о помощи.