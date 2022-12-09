Полицейские задержали активисток "Совета матерей и жён"

В Самарской области полицейские задержали лидера движения "Совета матерей и жён военнослужащих" Ольгу Цуканову. Об этом она сообщила в телеграм-канале организации.

Машину, в которой находилась Цуканова, ещё одна активистка, а также журналистка издания "Разоблачено" Светлана Белова, остановили сотрудники ДПС. Они объяснили это проверкой на наличие наркотиков. Полицейские забрали у всех находившихся в машине документы и обыскали её. После этого они потребовали от женщин проехать с ними "для беседы" в отдел полиции. По словам Цукановой, сотрудники ДПС не показали никаких документов, которыми можно было бы обосновать задержание.

Лидер "Совета матерей и жён" заявила, что в отделе полиции не знали зачем к ним доставили активисток. Цуканова утверждает, что позднее туда пришли два сотрудника Центра "Э" в штатском. После этого активисткам сообщили, что их автомобиль остановили по ориентировке. Якобы в этот же день в Самаре две девушки "вышли из машины и положили в багажник два пистолета".

На Ольгу Цуканову и вторую активистку составили протокол опроса. Журналистку Светлану Белову продержали ещё несколько часов в отделе полиции. Позднее на неё составили протокол по административной статье о производстве и распространении экстремистских материалов. Выйдя из отдела полиции, задержанные сообщили, что кто-то спустил колёса на их машине. Цуканова связывает задержание с деятельностью "Совета матерей и жён".

Ранее социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала группу общественного движения "Совет матерей и жён военнослужащих". Причиной блокировки стало требование генеральной прокуратуры России.