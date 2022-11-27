"ВКонтакте" закрыл группу "Совета матерей и жён военнослужащих"

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала группу общественного движения "Совет матерей и жён военнослужащих". Причиной блокировки стало требование генеральной прокуратуры России. Группа продолжает быть доступной через VPN, также у "Совета" есть каналы в телеграме и твиттере.

"Совет матерей и жён военнослужащих" - неформальное общественное движение, образовавшееся после начала мобилизации российских резервистов для отправки на войну в Украине. Большинство его участниц - родственницы мобилизованных россиян или солдат срочной службы.

Матери и жёны призывников не придерживаются резко антивоенных позиций, но рассказывают о многочисленных нарушениях в ходе мобилизации: об отправке необученных мобилизованных и солдат-срочников на передовую, перебоях с поставками обмундирования и экипировки, а также о проблемах с жилищными условиями и питанием.

На прошедшей неделе "Совет матерей и жён" провёл съезд в Москве. Активистки требовали, чтобы на их круглый стол пришли представители Министерства обороны России, однако те не откликнулись. Также представительницы "Совета", как и представительницы "Комитета солдатских матерей", не были приглашены на встречу президента России Владимира Путина с матерями мобилизованных 25 ноября. Как выяснили независимые издания, большинство приглашённых туда были чиновницами "Единой России" и местных администраций.

Основательница "Совета матерей и жён" Ольга Цуканова начала общественную деятельность после того, как её сына мобилизовали и отправили в Украину. Она завела группы в социальных сетях и призвала присоединиться всех, чьи родственники оказались в той же ситуации. Сейчас в "Совет" входят представительницы 89 городов России.

14 ноября активистки "Совета" провели пикет в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать военным свои требования вернуть плохо обученных мобилизованных с передовой.

"Совет матерей и жён" связан с общественным объединением "Общенародный союз возрождения России" под руководством Светланы Лады-Русь (Пеуновой), находящейся в розыске и заочно арестованной по обвинению в мошенничестве.