Полицейских из Екатеринбурга вновь приговорили к реальным срокам

Суд в Екатеринбурге во второй раз приговорил к реальным срокам трех местных сотрудников патрульно-постовой службы по делу об изнасиловании уроженки Казахстана в служебной машине. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на проект "Аксиома", представлявший интересы пострадавшей.

По данным правозащитников, Вадиму Мустафину назначили шесть лет лишения свободы, Вячеславу Тропину — пять с половиной лет, а Андрею Бессарабову — 5 лет колонии общего режима. Бывших полицейских признали виновными в насильственных действиях сексуального характера группой лиц по предварительному сговору и изнасиловании.

По версии следствия, в августе 2019 года сотрудники ППС Мустафин, Бессарабов и Тропин задержали на улице 22-летнюю уроженку Казахстана, посадили её в служебный автомобиль и изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что они угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу". Полицейских уволили со службы. В МВД заявляли, что после проверки из правоохранительных органов были уволены трое их начальников, а ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.

В июле 2020 года суд приговорил бывших полицейских к реальным срокам, но уже в декабре того же года Свердловский областной суд отменил приговор. Дело было отправлено на новое рассмотрение. Тогда полицейских отпустили из-под ареста и назначили запрет определённых действий.

В ноябре 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Вадима Мустафина, Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина по делу об изнасиловании. Тогда в действиях сотрудников МВД не обнаружили состава преступления.

В феврале Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.