Полиция Киевской области обнаружила новое захоронение в Буче

Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи – в лесу около села Мироцкое. В братской могиле были тела трёх мужчин со связанными руками и повязками на глазах.

Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших найдены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда те находились под Киевом.