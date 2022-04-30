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Полиция Киевской области обнаружила новое захоронение в Буче

Иллюстративная фотография

Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи – в лесу около села Мироцкое. В братской могиле были тела трёх мужчин со связанными руками и повязками на глазах.

Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших найдены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда те находились под Киевом.

  • Это одно из многочисленных захоронений, найденных в Киевской области после того, как ее покинули российские войска. Россия отрицает причастность своих военных к зверствам в Буче, Бородянке и других городах под Киевом, называя сообщения о них "фейками".
  • Всего по данным украинских властей, на территории Киевской области обнаружено более 1200 тел мирных жителей, погибших за время российской оккупации.

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