Полиция Киевской области обнаружила новое захоронение в Буче

Полиция Киевской области сообщила, что обнаружила новое захоронение вблизи Бучи – в лесу около села Мироцкое. В братской могиле были тела трёх мужчин со связанными руками и повязками на глазах.
Как отметил начальник областной полиции Андрей Небытов, на телах погибших найдены следы пыток. Они были убиты выстрелами в ухо. Их личности устанавливаются. Судя по времени захоронения и ряду других обстоятельств, мужчины были убиты российскими военными в период, когда те находились под Киевом.
- Это одно из многочисленных захоронений, найденных в Киевской области после того, как ее покинули российские войска. Россия отрицает причастность своих военных к зверствам в Буче, Бородянке и других городах под Киевом, называя сообщения о них "фейками".
- Всего по данным украинских властей, на территории Киевской области обнаружено более 1200 тел мирных жителей, погибших за время российской оккупации.
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